Do konce roku zrušte výuku, žádají akademici britské vysoké školy. Některé to ale odmítají

Akademická unie vyzývá britské univerzity, aby do konce roku zrušily výuku. Mělo by to pomoci zabránit druhé vlně koronaviru. Odborová organizace sdružující vysokoškolské učitele a zaměstnance univerzit se obává, že návrat více než milionu studentů na vysoké školy může způsobit katastrofu.

Londýn 13:51 30. srpna 2020