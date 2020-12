‚Byl ochotný říkat pravdu.‘ Li Weng-liang jako první varoval před koronavirem, sám mu podlehl

Bezmála jedenáct měsíců uplynulo od chvíle, kdy v Ústřední nemocnici v čínském Wu-chanu zemřel mladý lékař Li Wen-liang. Pro Číňany se jeho příběh stal symbolem toho, kam až může zajít bezohlednost státní moci a neúcta k lidskému životu. A o jeho statečnosti se dozvěděli i lidé daleko za hranicemi Číny. Příběhy 2020 Peking 15:28 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako první varoval Li Wen-liang před koronavirem, čínská policie ho ale umlčela. Později se nakazil a zemřel | Zdroj: Profimedia/Reuters

Úterý 31. prosince 2019. Končí silvestrovská estráda čínské státní televize a první zprávou nového roku je ta o nehynoucím přátelství mezi čínským a íránským lidem. Ani slovo o tom, že lékaři v centrální nemocnici ve Wu-chanu tvrdí, že se do města vrátil virus, který před více než patnácti lety způsobil šílenství jménem epidemie SARS.

„Lékaři prokazatelně nejméně dvakrát během ledna upozornili své nadřízené na mimořádně podezřelé chování nového koronaviru. Oni ale na jejich obavy nereagovali. Pokud vůbec nějakou odpověď dostali, tak ve stylu: Buďte zticha a hleďte si své práce,“ vzpomíná čínská lékařka Wen Jangová.

Jeden z wuchanských lékařů, Li Wen-liang, burcuje k nošení roušek, popisuje příznaky nové, neznáme nemoci, na sociálních sítích ukazuje na vládní úředníky, kteří se bojí do Pekingu posílat špatné zprávy.

A ti mu dávají několik varování, že útok na ně, rovná se útok na státní systém a komunistickou stranu. Několikrát doktora navštíví a varují ho, že pokud nepřestane dělat problémy, bude zatčen.

„Byl ochotný říkat v těch hrozných dnech a podmínkách pravdu. Škoda, že se namísto nákazy neroznesla po zemi pravda,“ řekla později hongkongské veřejnoprávní televize Kathy Lee, jedna z těch, kteří lékaři vyjadřovali podporu.

Nákaza a smrt

Začátkem února už je nemocných tolik, že nemocnice ve Wu-chanu potřebují každou odbornou ruku, takže policie si nedovolí doktora Li zatknout. Od jedné své infikované pacientky se i on nakonec nakazí. 7. února umírá.

Úřady se tak bojí hněvu obyčejných lidí, že zprávu sice nejdříve sami předají mediím, vzápětí to ale vezmou zpět a nakonec - po mnoha hodinách – znovu přiznají.

„Doktor Li Wen-liang zemřel na zdravotní komplikace v pátek brzy ráno. Zprávy, které o jeho smrti vydávají čínské úřady, jsou zmatené a zavádějící. Je vidět, že doktorova smrt je pro ně nepříjemné téma a bojí se o ní mluvit,“ oznámila svým divákům jihokorejská televizní stanice Arrirang.

Čínská státní televize to udělala až mnoho hodin poté, co se příběh odvážného doktora rozletěl do světa. Po pár dnech úřady otočily. Tím kdo zprávy o novém druhu koronaviru zatajoval, byli prý provinční úředníci. Svým nadřízeným podsouvali zkreslené zprávy, a proto nemohl stát včas zakročit.

Skutečný hrdina

Národní zdravotní komise dokonce doktora Li Wen-lianga označila na tiskové konferenci v Pekingu za hrdinu: „Byl to skutečný hrdina a stát mu vyjadřuje největší respekt.“

Čínská média podle očekávání pasovala na vítěze koronavirové bitvy komunistickou stranu a hlavně jejího generálního tajemníka a prvního muže země Si ťing-pchinga. A ten se tomu nebrání.

„Nezapomínejme, že to byla komunistická strana, kdo dal lékařům vzdělání, zdravotním sestrám praxi a díky které vznikly po celé zemi moderní nemocnice, které zachraňují životy. Jako ta ve Wu-chanu,“ prohlásil.

Příběh 34letého, nadějného oftalmologa, který se s manželkou tolik těšil na jejich druhé dítě, Číňany dojímá i rozčiluje. Jediným místem, kde můžou svůj hněv na nečinnost státu vyjádřit, jsou sociální sítě.

Jejich příspěvky tam mají životnost většinou jen pár minut, než je cenzoři vymažou. Ale jak těsně po smrti doktora Li, napsala jedna z diskutujících: Jeho krásné oči tu budou pořád s námi.