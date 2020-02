Jeden z velkých problémů koronaviru je nedostatek testů. Co přinese nová strategie čínské vlády?

Navzdory snažení čínských úřadů se obyvatelé Wu-chanu potýkají s masivním nedostatkem nemocničních lůžek, lékařského personálu i zdravotního vybavení. Tisíce rodin tak denně přicházejí o své blízké. Jsou mezi nimi Wangovi – i oni ztratili člena rodiny kvůli omezenému přístupu ke včasné lékařské péči. Právě z těchto důvodů čínské úřady ve středu změnily metodiku započítávání nakažených koronavirem, někteří odborníci ale změnu kritizují. Wu-chan 7:01 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wu-chan se potýká s nedostatkem nemocničních lůžek, v první řadě ale chybí zdravotnický personál | Zdroj: Reuters

Hotely, stadiony, školicí střediska i sportovní haly – nejrůznější wuchanské velkokapacitní budovy se v posledních týdnech mění na dočasná karanténní zařízení, kde mají pacienti dostat základní lékařskou péči. Jak se ale v praxi ukázalo, jen vytvoření tisíců nových lůžek nestačí.

Do hotelu Echarm – jednoho z těchto provizorních středisek – se před dvěma týdny dostali i bratři Wangovi. Jednašedesátiletý Siang-kchaj a dvaašedesátiletý Siang-jou se nejprve snažili domoct lékařské péče v jedné z wuchanských nemocnic, lůžko zde ale nedostali.

Snímek plic sice u obou prokázal závažnou virovou infekci, nemocnice ale neměla k dispozici dostatek sad pro testování koronaviru. Protože u nich nebylo možné nákazu koronavirem prokázat, zahájení léčby lékaři odmítli. Odkázali je pouze na místní samosprávu, která pro dvojici bratrů zřídila místo v hotelu Echarm.

Do provizorního karanténního střediska se dostali před dvěma týdny, když ale dorazili na místo, nebyli tam žádní doktoři ani zdravotní sestry. Vrátili se proto do hotelu. Když se Siang-kchaj druhý den ráno vzbudil, zjistil, že je jeho bratr po smrti.

„Co jsme komu udělali, abychom si zasloužili takový trest?“ ptá se podle agentury Reuters dcera Siang-kchaje. Pro tělo si přijeli zaměstnanci místního krematoria, smuteční obřad ale úřady nedovolily. Po 15 dnech si tak rodina může jen vyzvednout urnu s popelem.

Po smrti bratra Siang-kchaj odmítl v hotelu dál zůstávat a odešel domů, jeho zdravotní stav se ale začal zhoršovat. „Ještě 22. ledna naše rodina slavila lunární nový rok, a dokonce jsme si u večeře udělali společnou fotku. Od té doby přicházejí jen samé špatné zprávy,“ dodává dcera Siang-kchaje pro Reuters.

Šance na lepší péči?

Právě nedostatek testů, které by u pacientů koronavirus prokázaly, se stal jedním z hlavních problémů wuchanského boje s epidemií. Jak se navíc v mnoha případech ukázalo, spolehlivost těchto testů je často sporná. Někdy je totiž zapotřebí ho opakovat vícekrát, než se koronavirus u pacienta skutečně potvrdí.

To byl také případ lékaře Li Wen-lianga, který byl mezi prvními, kdo na koronavirus upozornil, v polovině ledna se ale infekcí sám nakazil. Minulý týden nemoci nakonec podlehl. I testy Li Wen-lianga se zpočátku jevily jako negativní, koronavirus se tak u něj podařilo potvrdit až po několika opakováních.

S ohledem na podobné případy se vedení provincie Chu-pej rozhodlo změnit metodiku započítávání nakažených koronavirem. Zatímco doposud čínské úřady uznávaly jen testy ribonukleové kyseliny (RNA), na základě nové diagnostiky lékaři ke zjišťování infekce začali používat výpočetní tomografii známou pod zkratkou CT. Namísto laboratorních testů tak nyní stačí už jen příznaky respiračního zápalu plic a rentgenový snímek, který to potvrzuje.

Díky této změně lékaři nemusí čekat na okamžik, kdy u pacientů koronavirus potvrdí testy, což má umožnit přístup k lékařské péči většímu počtu lidí – úřady předpokládají, že pokud lidé nebudou muset čekat na podstoupení testů, mají větší šanci, že se dostanou do nemocnic a budou mít šanci na lepší ošetření.

Koronavirus, chřipka a další

Zatímco čínské úřady novou metodiku vyzdvihují a tvrdí, že to pacientům umožní přístup k včasné léčbě, někteří odborníci změnu metodiky kritizují. Hodnotí ji jako pochybný krok, který vyvolává otázky o slibu Číny jednat transparentně.

Podle New York Times upozorňují například to, že se mezi údajné nakažené mohou dostat i případy jiných nemocí, které se projevují zánětem plic, jako jsou například chřipková onemocnění.

„Ve všech vyspělých zemích se to určuje až na základě laboratorního vyšetření – tedy na základě potvrzení, zda se o virus jedná, nebo ne. Pokud se Čína rozhodla, že bude případy počítat způsobem, jaký naznačila, do součtu to zahrne i lidi, kteří koronavirem trpět nemusejí,“ vysvětlila ve čtvrtek ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová pro Radiožurnál.

„Zatímco dříve se hlásily jen počty laboratorně potvrzených případů nákazy, nyní úřady hlásí počty všech případů na základě klinického nálezu – to znamená, že se do čísel mohou schovat i jiné diagnózy, nejen koronavirus,“ dodala epidemioložka.

Kvůli změně metodiky tak počet nemocných i obětí koronaviru skokově vzrostl. Zatímco ve středu se čínské úřady chlubily tím, že počet nových případů i přes nedostatek roušek ubylo, po změně metodiky Čína zaznamenala dosud nejvyšší denní bilanci. V současnosti tak počet obětí koronaviru celosvětově šplhá k 1400 případům, nakažených je 64 přes tisíc.