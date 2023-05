Už za dva dny bude ve Westminsterském opatství korunován britský král Karel III. Ten už dříve slíbil, že chce vládnout civilněji a více moderně. Obliba královské rodiny a monarchie vůbec je přitom ve Velké Británii na sestupu. Od zpravodaje z místa Londýn 11:39 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obdivovatelé královské rodiny, kteří už týden táboří na ulici Mall před Buckinghamským palácem | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Už týden táboří na ulici Mall před Buckinghamským palácem několik skupinek lidí. Přes den sedí na kempingových židličkách a přes noc se choulí v dekách pod modrými nepromokavými plachtami.

Běžní Britové o královské rodině příliš nepřemýšlí, berou ji jako holý fakt. Reportáž o oblíbenosti monarchie ve Británii si můžete poslechnout v audiozáznamu.

„Je to docela drsné. Je zima, prší a moc toho nenaspím. Nanejvýš pět šest hodin. Když konečně zaberu, vzbudí mě datel,“ stěžuje si se smíchem John. Jeho vlněná čepice musí vážit nejméně kilo, tak je posetá odznaky a plaketami s portrét členů královské rodiny.

„Stojí to ale za to. Nejvíc se těším na okamžik, až kolem nás král s královnou pojedou kolem s korunami na hlavě,“ dodává.

„Jsem tady, abych byl králi na blízku. Abych dal svojí přítomností najevo, že ho podporuji,“ říká další ze skupinky skalních obdivovatelů královské rodiny Patrick. Do Londýna přijel až ze severoirského Belfastu.

Kolem jejich tábora chodí lidé, kteří se přišli podívat na vyzdobené ulice. Fotí se s nimi a z jejich pohledů je zřejmé, že je mají trochu za podivíny.

Nízká přízeň

Běžní Britové o královské rodině příliš nepřemýšlí, respektují ji a její existenci berou jako holý fakt. Jsou ale i tací, co monarchii přímo odmítají.

„Nemám pocit, že být monarchou je projevem povinnosti a obětování se, jak se nám královský palác snaží vsugerovat. Pro demokracii není dobré, když jeden člověk zastává úřad příliš dlouho. My tady máme na trůnu někoho, koho jsme si nevybrali. Ale proto, že někdo řekl, že to tak má být,“ vysvětluje Graham Smith z Republikánské strany.

„Já osobně jsem republikán. Kdyby bylo na mě, monarchistické zřízení bych okamžitě zrušil. Dokud žila královna, byl to jakýsi symbol. Teď už je ale konec. Obliba královské rodiny a celého toho nabubřelého systému klesá. Především mladé lidi už to vůbec nezajímá. Za deset dvacet let možná přijde čas, abychom si řekli, co dál,“ popisuje spisovatel Paul Silvester.

Postavení královské rodiny podle něj škodí nejrůznější skandály a propírání špinavého prádla na veřejnosti. Od vztahu tehdy ještě prince Charlese s lady Camillou, po mediální útoky prince Harryho.

„Obliba monarchie v posledních letech dramaticky klesá. Stále více a více lidem je jasné, jak je královská rodina na hony vzdálena životu běžných lidí,“ soudí Graham Smith.

Jeho slova podporují i průzkumy veřejného mínění. Korunovace nového krále se odehrává v době, kdy se obliba královské rodiny dostala na historicky nejnižší úroveň. Jen tři z deseti Britů se domnívají, že monarchie je pro jejich život důležitá.

Na korunovaci krále Karla III. jsou připravené i londýnské ulice | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas