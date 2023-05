Karel III. se jako monarcha nesmí plést do politiky. Svůj vliv ale uplatňuje dál, říká novinář

Spojené království se chystá na okázalou korunovaci krále Karla III. Centrem Londýna projede vyzdobený kočár, ve Westminsterském opatství ožijí prastaré rituály. „Z minulosti jsou na to zvyklí. Pompa a sláva je věc britské tradice,“ zdůrazňuje novinář a dlouholetý redaktor BBC Milan Kocourek. Pro obyvatele Spojeného království to prý zároveň bude vítané vytržení ze všedního života a problémů inflace, stávek a krize zdravotnického systému. Interview Plus Londýn 7:23 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel III. a Camilla | Zdroj: Reuters

Zatímco ale zesnulou královnu Alžbětu II. uznávali i mnozí příznivci republiky, její syn Karel III. je v pořadí oblíbenosti v rámci britské královské rodiny až pátý. Mimo jiné kvůli četným kontroverzím, kdy byl nevěrný své někdejší manželce princezně Dianě se svou nynější manželkou Camillou, která nyní bude rovněž korunována na královnu.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Milan Kocourek, novinář, dlouholetý redaktor BBC

„Nejpopulárnější je stále Alžběta II., následovaná princem Williamem a princeznou Catherine. Ovšem co se týče monarchie jako takové, tak to je jiná otázka,“ podotýká s tím, že příznivců republiky je jen okolo 20 procent.

Kocourek připomíná, že Charles ještě jako princ velšský neváhal uplatňovat svůj vliv v otázkách architektury nebo zemědělství. Je prý také otázkou, zda se jako panovník vzdá svých názorů, které jsou třeba v případě architektury velmi konzervativní.

V duchu svých myšlenek například od 90. let buduje město Poundbury a prosazuje princip, že architektura musí brát ohled na své okolí: „V jednom projevu například kritizoval rozšíření Národní galerie v Londýně, které přirovnal k modřině na tváři milovaného přítele. A z toho projektu pak sešlo,“ popisuje.

„Řekl, že není blázen a že se jako král nebude vyjadřovat k věcem, ke kterým se vyjadřoval v minulosti, protože jako monarcha se nesmí plést do politiky,“ dodává Kocourek, král prý ale nejspíš bude svůj vliv uplatňovat dál, jen neveřejně.

Volby v Commonwealthu

Korunovace se účastní zástupci některých zemí Commonwealthu, zdaleka ale ne všech, protože za svou hlavu státu považuje Karla III. jen 15 z 56 členských zemí. Roli hrají i rozpočtové důvody, protože veškeré náklady hradí vláda.

Karel III. je sice hlavou celého společenství, už od dob královny Alžběty II. jde ale o volenou funkci a země také mohou Commonwealth opustit, k čemuž se současný král v minulosti vyjadřoval tolerantně.

„Důležité je i to, že členové Commonwealthu dostávají finance z Británie, což je také důvod, proč jsou členy. Finanční stránka je důležitá, pak už záleží na představitelích jednotlivých zemí, jak to vysvětlí obyvatelstvu. Například v Austrálii už byla otázka republiky několikrát na přetřesu, vždy to ale zamítli. Je ovšem možné, že budou přibývat,“ konstatuje Kocourek.

