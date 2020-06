Kosovský prezident popřel válečné zločiny. ,Pokud se obvinění potvrdí, okamžitě podám demisi,‘ řekl

Kosovský prezident Hashim Thaçi v televizním projevu k národu popřel, že by se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během bojů kosovských povstalců proti Srbsku na konci 20. století. Podle tiskových agentur také prohlásil, že by okamžitě odstoupil a šel by se hájit, pokud obvinění z válečných zločinů oficiálně potvrdí soudce, který rozhoduje o přípustnosti žaloby ještě před vlastním procesem u zvláštního tribunálu v Haagu.

