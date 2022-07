Napětí na kosovsko-srbské hranici. Protestující kvůli nařízení kosovské vlády blokovali dva přechody

Od 1. srpna musí mít všechna vozidla z území Kosova kosovské značky. Majoritně srbská severní část Kosova s tímto nesouhlasí. Mezi kosovskými Srby se šířila informace, že by do obcí Zubin Potok a Rudar měly dorazit speciální jednotky, velitel kosovské policie v oblasti to popřel.