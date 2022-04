Prezidentem Kostariky se stal ekonom Chaves, čelil obvinění ze sexuálního obtěžování

Ve druhém kole prezidentských voleb v Kostarice zvítězil konzervativní politik Rodrigo Chaves. Jeho centristický soupeř, bývalý prezident José María Figueres již Chavesovo vítězství uznal, oznámily v pondělí tiskové agentury. Stalo se tak krátce poté, co nejvyšší volební soud po sečtení 89 procent hlasů oznámil, že Chaves má nad Figueresem náskok pěti procentních bodů. San José 5:42 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz kostarických prezidentských voleb Rodrigo Chaves | Zdroj: Reuters

Šedesátiletý ekonom a dlouholetý bývalý úředník Světové banky Chaves, jehož pověst poškodil skandál se sexuálním obtěžováním, obdržel 52,9 procenta hlasů, zatímco jeho soupeř 47,1 procenta, uvedla agentura AFP s odvoláním na volební soud.

Agentura Reuters označila vítězství ekonoma brojícího proti kostarickému establishmentu za důsledek toho, že se voliči ve středoamerické zemi uprostřed rostoucí sociální nespokojenosti a obav ze státního dluhu odvrátili od tradiční politiky.

Poražený kandidát Jose Maria Figueres | Zdroj: Reuters

Sedmašedesátiletý Figueres, který byl hlavou státu v letech 1994 až 1998, vyhrál v únoru první kolo prezidentských voleb, ale nezískal dost hlasů, ale byl zvolen hned v prvém kole.

Sexuální obtěžování?

Figueres, který kandidoval za centristickou Stranu národního osvobození (PLN), je synem někdejší hlavy státu Josého Figuerese Ferrera. Ten byl prezidentem třikrát (1948-1949, 1953-1958 a 1970-1974) a proslul mimo jiné tím, že koncem 40. let minulého století zrušil v zemi armádu. Kostarika přitom, na rozdíl od řady dalších zemí Latinské Ameriky, nezažila od zrušení armády ozbrojené konflikty, a za sto let ani žádnou diktaturu.

Chavesovo druhé místo v prvním kole se podle agentury EFE stalo překvapením. Do voleb nastoupil jako lídr Sociálnědemokratické strany pokroku (PPSD). Chaves byl do května 2020 půl roku ministrem financí a před tím působil přes 20 let v různých funkcích ve Světové bance (SB), kde měl na starost například boj proti chudobě v zemích Latinské Ameriky.

Mezi lety 2008 a 2013 se podle některých tvrzení dopustil sexuálního obtěžování dvou kolegyň, za což mu SB podle EFE udělila pokutu. Chaves obvinění odmítá a tvrdí, že jeho chování bylo špatně pochopeno a že jen žertoval.

Dosavadní kostarický prezident Carlos Alvarado podruhé v řadě kandidovat nemohl. Jeho nástupce bude muset zejména oživit ekonomiku po pandemii covidu-19, snažit se snížit deficit rozpočtu či nezaměstnanost (loni 14 procent). O úřad prezidenta se v Kostarice nyní ucházelo rekordních 25 kandidátů.