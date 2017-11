'Během dvou hodin všechno shořelo.' Historický chrám v Peru zničil požár

Chrám v Peru starý kolem 4000 let v neděli vážně poškodil požár. Jedinečná historická památka s nástěnnými malbami a dalšími archeologickými cennostmi se nachází v místě Ventarrón asi 660 kilometrů severně od hlavního města Limy.

Informovala o tom v úterý agentura DPA s odvoláním na objevitele místa archeologa Waltera Alvu.

Požár zavinili pracovníci na sousedícím pozemku, kteří zapálili pole cukrové třtiny. Plameny se totiž přenesly na konstrukci chránící místo před slunečním žárem. Oheň zničil nástěnnou malbu a také keramické spojené nádoby.

A massive fire in #Peru takes down the ancient Ventarron temple. pic.twitter.com/5ET56hF6FJ