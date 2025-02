Policie školu dlouho prohledávala, říká fotoreportér. Na místě střelby v Örebru byl jako jeden z prvních

Úterní střelbu na škole pro dospělé ve švédském městě Örebro nepřežilo celkem 11 lidí, mezi nimi je i samotný pachatel. Další lidé zůstávají ve vážném stavu v nemocnici. Motiv útočníka zůstává nejasný, policie ale vyloučila možný teroristický čin a spolupachatele. Pro Radiožurnál poskytl rozhovor švédský fotoreportér na volné noze s českými kořeny Pavel Koubek, který byl na místě střelby jako jeden z prvních. Rozhovor Stockholm 15:27 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaparkovaná policejní vozidla u školy Risbergska po střelbě ve vzdělávacím centru pro dospělé ve švédském městě Örebro | Foto: Kuba Stezycki | Zdroj: Reuters

Můžete mi popsat místo útoku? O jakou školu jde a kdo na ni dochází?

Bývalo to gymnázium, ale už několik let je to škola pro dospělé. Myslím, že je to hlavně pro zletilé, kteří se potřebují naučit švédsky.

Takže tam chodí cizinci, kteří se snaží naučit jazyk a získat maturitu?

Převážně ano.

Útočník ve škole ve švédském Örebro zabil deset lidí. Mezi mrtvými je zřejmě i pachatel Číst článek

Byl jste u školy, už když padly první výstřely?

Nebyl, ale dostal jsem se na místo poměrně brzy. Jsem fotograf na volné noze a jeden z mých zaměstnavatelů, švédský deník Aftonbladet, mi zavolal, jestli bych tam nemohl jet, takže jsem tam hned šel.

Jak dlouho vlastně střelba trvala? Mnoho informací nemáme, protože policie se o ně příliš nedělí.

To nemohu přesně říct, protože sám jsem žádné výstřely neslyšel. Dlouho ale trvalo, než policie celou školu prohledala, aby se ujistila, že střelec je jen jeden, a celou oblast zajistila.

Takže policisté šli hned dovnitř a střelce konfrontovali?

Věřím tomu. Nic jsem neviděl, ale tuto informaci mám také, přece jen mají to natrénované. Už pár let si švédská policie ve školách zkouší podobné scénáře. Před dvěma měsíci jsem byl v jedné základní škole asi 50 metrů od této. Policisté si tam zkoušeli přesně tento scénář.

Myslíte si, že švédské školy a policisté jsou na podobné situace připraveni?

Ano, jsou.

Střelce tedy zneškodnila policie? Máte o tomto nějako informaci?

Neoficiální informace je, že policie střelce konfrontovala, došlo k přestřelce a pachatel se zastřelil. Ale jistý si nejsem.

Nejhorší střelba ve švédských dějinách. Mnoho otázek zůstává nezodpovězených, říká premiér k útoku Číst článek

Co se týče motivu útoku, znáte nějaké podrobnosti? Švédští policisté nejsou ochotni o něm cokoli sdělit.

Upřímně nevím. Myslím, že v tak rané fázi události musíme o motivu mluvit opatrně.

Policie pak prohledala byt v Örebru, který je údajně propojený se střelcem. Víte o tom něco?

Osobně jsem tam nebyl, ale vím, kde se byt nachází. Policie tam provedla domovní prohlídku.

Jaká je nyní nálada v Örebru?

Je poznat, že se tu něco stalo. Vlajky jsou stažené na půl žerdi. Lidé jsou skleslí, střelba je hodně zasáhla. Sám mám desetiletou dceru, která ve městě chodí do školy. Když se začalo střílet, všechny školy zahájily karanténu. Nikdo nemohl školu opustit, ani do ní vstoupit.

Takže děti strávily několik hodin zamčené ve škole a čekaly, až policie zajistí oblast?

Ano. Všichni rodiče si pak pro děti museli přijet a podepsat, že si je vyzvedli.