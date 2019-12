Američané si zapálí až v jednadvaceti. Nový zákon posouvá věkovou hranici pro koupi tabáku i e-cigaret

Ve Spojených státech si počínaje pondělím mohou cigarety a tabákové výrobky koupit jen lidé starší 21 let. Nový zákon prosazený Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv se týká i elektronických cigaret a jejich náplní. Zvýšení minimálního povoleného věku je součástí velkého balíku zákonů, které minulý týden podepsal prezident Donald Trump. Washington 14:22 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američané mladší 21 let si už ve Spojených státech tabákové výrobky nekoupí. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Zásadní změnou v novém zákoně je zvýšení minimálního věku těch, komu prodejci mohou prodat tabákové výrobky. Až do nynějška to na federální úrovni bylo 18 let. Na 21 let – tedy stejně, jako u prodeje alkoholu – ale některé státy posunuly hranici už dřív. Totéž udělali i někteří velcí prodejci, jako například řetězec Walmart. Část Američanů posun hranice kritizuje s tím, že většinu práv a povinností, včetně držení zbraní, Američané nabývají v 18 letech, ne však kouření a pití alkoholu. Normu ale podpořili zákonodárci z řad republikánů i demokratů.

Jedním z důvodů posunu hranice byly opakované případy poškození plic, nebo dokonce smrti, spojované s užíváním elektronických cigaret. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) eviduje, že celkem 54 lidí vlivem elektronických zemřelo a dva a půl tisíce má poškozené plíce.

Hodně případů se týkalo i dětí, mezi kterými se kouření elektronických cigaret v posledních letech rychle šíří a kouří je častěji než běžné cigarety. Co přesně tyto problémy způsobilo, zatím není přesně objasněné. Středisko CDC ale jako problematickou látku určilo acetát vitaminu E, tedy syntetickou podobu tohoto vitaminu, která se přidává do některých tabákových náplní.