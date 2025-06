‚Koutek dětství, radosti a setkání.‘ V Charkově se děti učí v metru, podzemní školy nabývají na oblibě

Ředitelka vybombardovaného charkovského lycea Jana Grigojevna nás zve do prostor v jedné ze stanic Charkovského metra. Teď je tady škola, učí se tu přes 400 dětí od první do jedenácté třídy.

„Žáci všech tříd k nám docházejí dvakrát týdně a někteří i třikrát. Zájem žáků ale převyšuje naše možnosti, město proto síť podzemních škol neustále rozšiřuje. V některých školách jsou kryty, takže se děti učí tam,“ popisuje Grigorijevna. „Hlavní je, aby se naučily komunikovat mezi sebou, protože dva roky covidu a víc než tři roky války se na nich podepsaly, ale teď jsou tu jako doma,“ doplňuje.

Učitelé jsou také rádi, že konečně vidí své žáky i jinak než jen v počítači, tabletu nebo telefonu. „I v podzemní škole se snažíme udržet plný rozsah předmětů,“ vysvětluje ředitelka lycea.

„Povinná je angličtina, matematika, ukrajinský jazyk, o sobotách fyzika. Děti mají uměleckou výchovu, takže malují a najdou tu také psychologickou pomoc. Tu a vybavení našich čtyř tříd zajistila organizace Člověk v tísni, se kterou spolupracujeme už od vzniku naší podzemní školy. Jsme jí a českému národu velmi vděční i za logopeda, protože mladší děti mají často problém se správnou výslovností. V metru se nám podařilo vytvořit koutek dětství, radosti a setkání.

Plakáty vyvěšené po provizorní škole žáky varují před nevybuchlou municí, nebo instruují, jak postupovat v případě leteckého poplachu | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Podpora, pomoc, socializace

Starší děti mají něco jako hodinu, nebo spíš pětiminutovku, rámusu a tělocviku. Musí vstát, provádí lehká cvičení, například ukazují, jak se hrozí. Hodiny tělocviku tady nemají, protože to v metru není možné a venku je to nebezpečné.

Procházíme kolem zdravotnice, která tady musí povinně být. Před námi už je prosklená třída, kde sedí několik prvňáčků, odhadem tady těch malinkých dětí je asi deset. Paní učitelka je učí písmena a slabiky. V sousední třídě je dětí víc, ale ty už jsou starší.

„Psychologická podpora je pro nás velmi důležitá, protože jako náctiletí máme své problémy a navíc žijeme ve velmi složité válečné době. Ne všichni rodiče mohou svým dětem zaplatit soukromou pomoc psychoterapeuta,“ říká Eva z desáté třídy.

Na snaze oceňuje i možnost navázat sociální kontakt: „Tato škola je pro nás důležitá, i proto, že se tady můžeme potkávat a bavit se spolu. Ráno máme dvě hodiny online výuky a potom tři čtyři hodiny tady.“

Evu doplňuje její spolužák, kterému online výuka také příliš nevoní. „Tady se můžeme scházet jako za starých dobrých časů a stali jsme se jednou velkou rodinou. I učitelé se stali velmi blízkými lidmi. Válka nás všechny sblížila. Pomáháme si a podporujeme se vzájemně. Škola, to jsou kamarádi. Cítím se tady mnohem líp než u obrazovky počítače, tady můžu kohokoliv požádat o pomoc a moc vám děkujeme za to, že můžeme chodit do školy do metra,“ vzkazuje Váňa.

Jiný deváťák, Bohdan, je spíš introvertní, a proto mu škola online vyhovuje víc. I když ne vždycky. „Některé předměty rád studuji samostatně, například matematické úlohy. Učitelé nám nabízejí jedno řešení a já někdy najdu dvě a můžu si vybrat to lepší. Ve škole to ale můžu probrat s učitelem. Důležitý je oční kontakt a živá komunikace. Psát na tabuli je zábavnější, než ťukat do počítače doma. Ale zase můžu déle spát,“ přemýšlí Bohdan.

Cirka desítka malých ukrajinských dětí na výuce v charkovském metru | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Dole a nahoře

S ukrajinským týmem Člověka v tísni přijel také webový reportér Janek Rubeš, který si s mládeží popovídal anglicky a vysvětlil jí, proč se mu tolik líbí ukrajinský výraz pro české slovo prosím.

A zatímco my jsme byli s dětmi v podzemí, nahoře ve městě bylo vyhlášeno několik leteckých poplachů. Na předměstí dopadly rakety a útočné drony Šáhed, trefily se do distribučního centra soukromé Nové pošty.

Další útoky Rusko vedlo v Charkovské oblasti, například na město Balaklija.