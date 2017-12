Ve Vratislavi vzniklo pět koutků na kojení, jeden i v knihovně. Město chystá také speciální lavičky

První místo na kojení město vyhradilo na sídlišti Bulwar Ikara v pobočce knihovny, cesta k němu vede přes oddělení beletrie. „Kdysi jsme tady měli půjčovnu filmů. Vidíte, že je koutek trochu oddělený od zbytku knihovny, aby čtenářům nevadily křičící děti,“ ukazuje Radiožurnálu vedoucí knihovny Lidia Kalinowska.

Přístup do koutku je volný, takže úplné soukromí maminky čekat nemohou, ale za to se tu dá pohodlně usadit v křesílku, zatímco starší děti se mohou zabavit hračkami.

Koutek na kojení ve wroclawské knihovně | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Už jen čekáme na maminky a jejich zkušenosti. První dojmy jsou zatím pozitivní. Myslím, že je důležité, že člověk může někam jít a ví, že ho odtamtud nevyhodí, že se nemusí ptát na dovolení nebo se stydět. Je to místo jen pro maminky,“ dodává.

Koutků na kojení zatím vzniklo pět. Iniciovala je vratislavská radní Agnieszka Kędzierska. „Občas se ve společnosti objevují stížnosti na to, že ženy kojí na veřejnosti. Stěžují si také maminky, že nemají kam jít,“ říká.

Lavičky s přebalovacím pultem i aplikace

Cílem koutků podle ní není kojení před zraky veřejnosti ukrývat, ale naopak propagovat. „Kojení jednoduše existuje. Je dobře, že maminky kojí, je to zdravé. Jde nám jen o to, aby to mohly dělat příjemným způsobem. Kojení určitě schovávat nechceme."

Součástí projektu je také lavička v parku vyhrazená rodičům nejmenších dětí. „Ještě není úplně hotová, chybí jí označení. Ale chtěla bych, aby ve veřejném prostoru takové lavičky fungovaly. Jsou vybavené přebalovacím pultem a opěrkou pod loket, aby maminky mohly venku dítě přebalit i nakrmit,“ popisuje polskému zpravodaji Českému rozhlasu vratislavská radní.

Wroclawská radní Agnieszka Kędzierska | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Kojící koutky jsou pro obyvatele Vratislavi zatím novinkou a za první dny provozu vyvolaly pozornost spíš v médiích než mezi místními. Radnice se proto chystá místa určená pro rodiče nejmenších dětí označit, aby o nich kolemjdoucí věděli.

Kędzierska si také hodně slibuje od chystané mobilní aplikace. Půjde o interaktivní mapu Vratislavi, ze které majitelé chytrých telefonů rychle vyčtou, kde je nejbližší koutek na kojení, do kdy je otevřený a jak je vybavený.