Kovačič Hanzelová: Slovenská společnost je tlakový hrnec. Politici nikdy nepoužívali hrubší jazyk

„Oproti Česku máme smůlu, že každých pár roků stojíme v bahně a vždycky potřebujeme chvilku, abychom se z něj vyhrabali. Doufám, že hlouběji už to nepůjde a že se z něj budeme postupně dostávat," říká slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová. Slovenský prezident Peter Pellegrini nedávno při popisu slovenské společnosti upozornil na krutost a tvrdost politiky a atmosféru strachu. Kovačič Hanzelová raději mluví o tlakovém hrnci. Osobnost Plus Bratislava 0:10 31. května 2025

„Myslím, že Pellgrini to popsal správně. Ale nepopsal správně ty, kteří se na tom nejvíc podílejí,“ míní novinářka a připomíná: „On sám se na tom v prezidentské kampani podílel, protože svého protikandidáta Ivana Korčoka označoval za válečného štváče, což nebyla pravda.“

Novinářka připouští, že si nevzpomíná, kdy naposledy slovenská společnost zažila tak hrubý jazyk, jaký dnes používá vláda Roberta Fica. Podle ní to nenastalo ani za vlády Vladimíra Mečiara.

Kovačič Hanzelová to dokládá na roztržce slovenských politiků s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který diplomaticky řekl, že pokud by Slovensko porušovalo unijní pravidla, tak je na místě mu sebrat peníze z eurofondů.

Slovenští politici ho v reakci veřejně označili za führera, což je titul v minulosti používaný pro Adolfa Hitlera.

Další útok?

Kovačič Hanzelová se ve čtvrtek zúčastnila konference Českého rozhlasu Plus s názvem Pravda v pohybu. Mluvila tam o rozdělené slovenské společnosti i o lidech, kteří kritizují Roberta Fica tak silně, že ani nevěří, že atentát, který na premiéra před rokem mířil, byl skutečně závažný.

„Společnost je rozdělená téměř na poloviny, je to vidět při každém průzkumu,“ upozorňuje Kovačič Hanzelová v pořadu Osobnost Plus.

„Skupina, která volí opozici, má vysokou nedůvěru v Roberta Fica. Poté, co komunikaci po atentátu převzali politici místo lékařů, stav premiéra komunikovali výhradně ministr obrany Robert Kaliňák a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Používali velmi silná slova. A tak část opozičních voličů podle průzkumů věří, že se pokus o atentát stal, ale nebylo to podle nich až tak vážné,“ dodává.

Slovenská novinářka také míní, že napjatá situace se od zmíněné pokusu o atentát na Slovensku neuklidnila, a obává se, že dojde k dalšímu násilí.

„Atentátník byl jedinec, který se rozhodl vzít věci do vlastních rukou. Proti tomu se ústavní činitelé špatně chrání. A já nevím, kolik je na Slovensku takových lidí, kteří se v nějakém psychickém rozpoložení rozhodnou to udělat znovu. Ani jestli to bude mířit na novináře, opozičního politika nebo opět koaličního politika.“

Novinářkou na Slovensku

Novinářka upozorňuje, že premiér Robert Fico se po pokusu o atentát výrazně změnil.

„Přestal úplně věcně odpovídat na jakékoliv otázky. Když mu ji někdo položí, tak hned zaútočí, i když je to třeba novinářský dotaz na jednání vlády o rozpočtu. Úplně se odstřihl od kritických otázek,“ popisuje Kovačič Hanzelová ztíženou práci slovenských novinářů.

Ona sama je dlouhodobě terčem internetové nenávisti a často jí chodí nenávistné a vulgární vzkazy. „Když jsem byla těhotná, tak mi přáli postižené dítě. To jsem si říkala, že už mi to lidsky připadá jako velký odpad,“ přiznává.

Dodává, že všichni slovenští novináři mají v hlavě obraz zavražděného Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. „Ján Kuciak byl mezi novináři vlastně dost neznámý, byl mladý a docela tichý mladík. A stejně ho zavraždili na objednávku kvůli jeho práci. Myslím, že všichni novináři na Slovensku jsou obezřetní.“

