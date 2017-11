Krajské volby na Slovensku. Vládní Smer propadl, Kotleba jako župan končí

Sobotní krajské volby na Slovensku přinesly několik překvapení. Vůdce ultrapravice Mariana Kotlebu porazil v ostře sledovaném banskobystrickém regionu s velkým rozdílem podnikatel Ján Lunter. Vládnoucí strana Smer získala jen dvě z osmi křesel županů a do čela kraje se na Slovensku poprvé dostala žena. Bratislava 6:25 5. 11. 2017 (Aktualizováno: 7:25 5. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Kotleba | Foto: Jan Miskovsky | Zdroj: ČTK/AP

Pravicový extremista Marian Kotleba neobhájil křeslo župana, tedy hejtmana, Banskobystrické kraje. Porazil ho podnikatel se zdravou výživou Ján Lunter, kterého podpořila téměř polovina voličů.

Lunter zároveň získal oproti Kotlebovi více než dvojnásobný počet hlasů. Hlasovalo pro něj 48,53 procent voličů, Kotleba získal pouhých 23,24 procenta.

A co chce udělat jako první věc? „Otevřu dveře a vyvětrám. Potom bych chtěl na úřad vyvěsit vlajku Evropské unie,“ řekl Lunter ještě před oznámením definitivních výsledků novinářům.

Propad Smeru

Vládní Smer premiéra Roberta Fica ve slovenských krajských volbách propadl. Nejsilnější vládní strana až do soboty ovládala šest z osmi žup, tedy krajů. Nyní až do roku 2022 obsadí jen dvě křesla, a to v Nitře a Trenčíně.

V Bratislavě například prohrál favorizovaný Milan Ftáčnik podporovaný sociálními demokraty souboj s Jurajem Drobou z nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita.

Slovenské volby Volby hejtmanů (županů) a členů krajských zastupitelstev (žup) byly poprvé jednokolové. Zvolení hejtmani a poslanci krajské samosprávy zůstanou v úřadu mimořádně pět místo obvyklých čtyř let. Tento krok umožní spojit v roce 2022 krajské volby s volbami primátorů měst, starostů vesnic a poslanců místní samosprávy.

Hodnocení výsledků je podle místopředsedy s kandidáta Smeru Juraje Blanára, který post župana neobhájil v Žilinském kraji, předčasné.

„Musíme si to zanalyzovat. Jsme sociální demokracie. Musím se hlouběji podívat na to, v čem byl problém,“ poznamenal Blanár.

Ve slovenských krajských volbách naopak uspěla sjednocená pravicová opozice, která uspěla v pěti z osmi krajů. Bodovala konkrétně v Žilině, Trnavě, Bratislavě, Prešově i v Košicích.

Opoziční politici neskrývají nadšení. Předseda strany Svoboda a solidarita Richard Sulík v první reakci novinářům řekl, že „rozhádaná, chaotická a nevím, jaká ještě pravice, převálcovala ten obrovský Smer“.

První žena v čele kraje

S největším náskokem před kandidátem Smeru vyhrála Erika Jurinová, která bude první ženou v čele jednoho ze slovenských krajů. V Žilině získala přes 43 procent hlasů a porazila tak Juraja Blanára o téměř 14 procentních bodů.

Hlavní soupeř Kotleby ve volbách podnikatel Lunter: Banskobystrický kraj vést jako firmu nechci Číst článek

Krajské volby doprovázela na poměry tohoto hlasování nezvykle vysoká volební účast. Odvolit přijelo v rámci celé země téměř 29,95 procent voličů. Pro porovnání v roce 2013 to bylo pouze 20 procent, v roce 2009 pak 22,9 procent.

V Banskobystrickém kraji, kde o post župana svedli boj Kotleba s Lunterem, pak účast dosahovala téměř 40 procent.

Samosprávné kraje na Slovensku letos rozhodují o využití celkem 1,25 miliardy eur, tedy v přepočtu 32 miliard korun. Krajská samospráva má na starosti například střední školy, menší nemocnice, muzea a divadla. Spravuje také regionální silnice a uděluje povolení pro regionální autobusovou dopravu.