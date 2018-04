Nejdéle vládnoucí panovnice na britském trůnu. Královna Alžběta slaví 92. narozeniny

Vládla za Churchilla i za Camerona. Britská královna Alžběta II., která v sobotu oslaví úctyhodné 92. narozeniny, přihlížela z Buckinghamského paláce rozpadu britské koloniální říše, vstupu své země do Evropských společenství i brexitu.

Alžběta II. je nejdéle vládnoucí panovnicí na britském trůnu, letos v únoru dovršila 66 let kralování. Za dobu její vlády se v čele Británie vystřídalo třináct premiérů a premiérek, ve Vatikánu se vyměnilo sedm papežů, rozšířila se televize, člověk vstoupil na Měsíc, byla postavena a zbourána Berlínská zeď.

Dvaadevadesáté narozeniny nejdéle sloužícího britského panovníka v sobotu v poledne připomene 41 dělových salv v Hyde Park, 21 salv v parku zámku Windsor a dvaašedesát dělových slav vypálených londýnského Toweru.

Večer se pak v Royal Albert Hall odehraje koncert na královninu počest, na kterém vystoupí třeba Tom Jones nebo Sting. S účastí samotné královny se ale nepočítá.

Oficiální oslavy se budou konat 9. června. V jiný než skutečný den své narozeniny poprvé oslavil již v roce 1748 král Jiří II. Od té doby se narození britských monarchů slaví většinou v červnu, kdy je vyšší pravděpodobnost hezkého počasí pro přehlídku. Desátého června pak oslaví 97. narozeniny i Alžbětin manžel, princ Philip.

Na počest královny Alžběty II. bylo v den jejích 92. narozenin vypáleno 62 ran přes řeku Temži v centru Londýna nedaleko mostu Tower Bridge | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Miluje psy, koně a odpolední čaj

Alžběta II. má ráda psy a koně, často jezdí na vyjížďky krajinou. A luští křížovky. V mládí si přála spíš farmařit na venkově, protože odmalička milovala koně a psy. Za svůj život odchovala tři desítky psů svého oblíbeného plemene corgi.

Britskou královnu proto hluboce zasáhla smrt posledního z jejích milovaných psů. Pes plemene velšský corgi jménem Willow uhynul v neděli ve věku 14 let. Podle britských médií byl nemocný a musel být utracen.

Panovnice si také potrpí na odpolední čaj se zázvorovými sušenkami. I na cesty do zahraničí si vozí oblíbenou čajovou konvici a vodu: čaj musí mít stejnou chuť jako doma v královském paláci.

A je rovněž milovnicí nejrůznějších klobouků a nadšenou fotografkou, ze všeho nejraději fotí svou rodinu.

Britská panovnice měří 162 centimetrů a nosí obuv číslo 36. Působí nenápadně, ale v mnoha ohledech dokáže prosazovat svou. Dle očitých svědků si někdejší premiérka - alias Železná lady - Margaret Thatcherová v závěru své vlády po úterních setkáních s královnou musela dávat skleničku.

Stisk její ruky je prý překvapivě pevný. Za všech okolností si zachovává úsměv a zájem. „Královny mohou plakat jen v noci," prohlásila kdysi.

Alžběta II. také mluví plynně francouzsky a tento jazyk používá i při státních návštěvách a nepotřebuje tlumočníka.

Královna se psy na oslavě svých 90. narozenin. Willow stojí nehoře vlevo. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Princezna mechanik sloužící za války

Život panovnice jedné z nejmocnějších zemí světa odjakživa provázel silný smysl pro povinnost. Je symbolem kontinuity britské monarchie, za všech okolností si zachovává úsměv a zájem. Přestože v politice zachovává striktní neutralitu, je považována za důležitý svorník jednoty země.

„Vděčnost, úcta a hrdost. Tato slova shrnují můj vztah k lidem této země a celého Společenství," prohlásila kdysi Alžběta II.

A přitom původně vůbec vládnout neměla. Narodila se 21. dubna 1926 jako Elisabeth Alexandra Mary Mountbattenová-Windsorová, nejstarší dcera Alberta, vévody z Yorku, a Alžběty, rozené lady Bowesové-Lyonové.

V dětství malé princezně přezdívali Lilibet a s mladší sestrou Margaret byly vzdělávány doma. Její otec byl až druhým v následnické linii. V prosinci 1936 však abdikoval jeho bratr Edward VIII., aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. A z Alžběty byla rázem následnice trůnu.

Po vypuknutí druhé světové války mladičká Alžběta v roce 1940 pronesla první rozhlasový projev k dětem celého světa.

Za války se chtěla stát zdravotní sestrou a pomáhat zraněným v nemocnici. To jí však rodiče nedovolili. Po dovršení osmnácti let si prosadila, že vstoupí dobrovolně do armády.

Narukovala do Prvního dopravního výcvikového střediska. Její fotografie v uniformě zdobily titulní strany časopisů s popiskem „Princezna mechanik."

Britská královna Alžběta II. A princ Filip v roce 2007 na jihu Anglie. | Zdroj: Reuters

'Vypadá jako holčička a stala se královnou'

V létě roku 1951 se její otec, který vládl jako král Jiří VI. vážně roznemohl. Umřel v únoru následujícího roku, když byla Alžběta v Keni. Bylo jí šestadvacet, měla manžela a dvě děti, přesto působila jako křehká dívenka, která sotva unese těžkou královskou korunu.

„Vypadá jako holčička a stala se královnou," psal tehdy britský deník The Daily Telegraph. Korunovaci natáčela televize, což byla tehdy zcela převratná novinka.

Jako mladá královna navštívila Alžběta II. desítky britských kolonií. Pak se z impéria stalo volné Společenství a za další čas ztratila Británie i vliv v Evropě. Pak přišla Margaret Thatcherová, liberální revoluce, privatizace, válka o Falklandy a vůbec posílení britského ducha.

Panovnice nestála stranou - v roce 1982 například vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy.

A při všech vladařských povinnostech byla i matkou. Dopis, kterým v prosinci 1995 vyzvala svého syna prince Charlese k rozvodu s Dianou, patřil údajně k jejím nejtěžším státnickým krokům. Pár se rozvedl půl roku nato.

V roce 1997 také spustila první oficiální internetovou stránku monarchie. O deset let později přibyl kanál na serveru YouTube, potom profily na sociálních sítích Twitter a Facebook.

V Česku ji mohli lidé na vlastní oči vidět před 20 lety, v březnu 1996, kdy společně se svým chotěm, princem Philipem, navštívila Prahu a Brno.

Její Veličenstvo královna Alžběta II. na archivním snímku z roku 2012. | Foto: Foreign and Commonwealth Office (CC BY 2.0)