Pohřeb královny Alžběty II. bude 19. září, uvedl Buckinghamský palác

Státní pohřeb britské panovnice Alžběty II. bude v pondělí 19. září v londýnském Westminsterském opatství. Oznámil to v sobotu královský palác. Předtím bude rakev se zesnulou královnou čtyři dny vystavena ve Westminsterském sále v budově parlamentu. Aktualizujeme Londýn 18:22 10. září 2022

Před pohřbem bude rakev čtyři dny vystavena v parlamentu | Foto: Kirsty Wigglesworth | Zdroj: Reuters

Královna zemřela ve čtvrtek na zámku Balmoral ve Skotsku. Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou. Teprve poté bude rakev v úterý letecky přepravena do Londýna.

