Video s medvídkem Paddingtonem i první tweet. Zajímavosti a rekordy ze života královny Alžběty II.

Žádný jiný monarcha na světě nevládl tak dlouho jako ona. Z Buckinghamského paláce přihlížela rozpadu britské koloniální říše, vstupu své země do Evropských společenství i jejímu vystoupení z Evropské unie. Zažila první rakety ve vesmíru i příchod internetu. A celou tu dobu stála v čele své země jako symbol stability. Připomeňme si zajímavosti a rekordy ze života Alžběty II.

Dlouhověkost

Alžběta II. byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím panovníkem v britských dějinách. Vládla déle než 70 let. Předchozí rekord v délce vlády držela její praprababička královna Viktorie, činil 63 let.

Pouze dva králové v historii vládli déle než ona: francouzský král Ludvík XIV. a thajský král Pchúmipchon Adundét. Ve svém věku byla Alžběta II. také nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti na světě.

Po 70 letech vlády byla královna Alžběta II. také první, která oslavila platinové jubileum. Oslavy se konaly letos v červnu.

15 premiérů, 7 papežů

Alžběta II. zažila 15 premiérů, od Winstona Churchilla až po Liz Trussovou, kterou jmenovala do funkce tento týden v úterý na zámku Balmoral ve Skotsku, kde ve čtvrtek panovnice zemřela. Ze jmenování také pochází poslední zveřejněná fotografie královny.

Liz Trussová při setkání s královnou Alžbětou II., která ji pověřila funkcí premiérky (6. 9. 2022) | Foto: Jane Barlow | Zdroj: Reuters

Panovnice se také setkala s třinácti z celkem čtrnácti amerických prezidentů, kteří vládli za dobu její vlády, od Harryho Trumana až po Joea Bidena. Jediný, s kým se nepotkala, byl Lyndon Johnson. Královna, hlava anglikánské církve, sama velmi pobožná a praktikující, se také na oficiálních návštěvách setkala se čtyřmi papeži. Ve Vatikánu se jich za dobu její vlády vystřídalo celkem sedm.

Před kamerou

Alžběta II. se nevyhýbala novým zkušenostem, třeba i hereckým. Roli v krátkém bondovském klipu k zahájení londýnské olympiády prý podmínila jedinou věcí – vyslovením slavné věty: „Good evening, Mr Bond.“ Tedy v překladu: „Dobrý večer, pane Bonde.“

Za ztvárnění nejpamětihodnější Bond girl a také za celoživotní podporu filmu, získala Alžběta II. cenu Britské filmové akademie.

Během červnových oslavy platinového jubilea, tedy 70 let vlády panovnice, se také objevila ve vtipném videu s oblíbeným medvídkem Paddingtonem, který se mnohdy zaplete do různých problémů. Animovaná postava za ní přišla do Buckinghamského paláce na čaj.

„Možná byste si dala sendvič s marmeládou, vždy si schovávám jeden pro případ nouze,“ nabídl ve skeči královně. Ta ale Paddingtona překvapila, když vyndala z kabelky vlastní.

Průkopnice

Alžběta II. jako první britský panovník v roce 1986 navštívila Čínu. Svůj první e-mail poslala panovnice 26. března 1976. První oficiální internetové stránky Buckinghamského paláce založila v roce 1997. První tweet zveřejnila v roce 2014 a první příspěvek na instagramu v roce 2019.

Cestovatelka

Jako královna navštívila Alžběta II. více než 100 zemí, což je další rekord pro britského panovníka. Absolvovala také přes 150 návštěv zemí Společenství. Nejčastěji byla v Kanadě, celkem 22krát.

Z evropských zemí patřilo její srdce Francii, jejímž jazykem mluvila, navštívila ji 13krát. Alžběta II. byla také prvním a posledním britským monarchou, který navštívil Česko.

Podle výpočtů listu The Daily Telegraph dosáhla celková délka jejích cest hodnotu 42 obletů zeměkoule, a to do listopadu 2015, kdy ve svých 89 letech přestala létat do zámoří.

Zvířata

Královna byla velkou milovnicí koní, vlastnila jich více než 100. Jejími věrnými společníky se ale stali psi plemene corgi, prvním byla Susan, kterou dostala ke svým osmnáctým narozeninám v roce 1944. Za svůj život jich měla tři desítky.

Královna se psy na oslavě svých 90. narozenin | Zdroj: Fotobanka Profimedia