Končí jedna historická epocha. Začíná den, který Británie nezažila 70 let, píše ostrovní tisk

S jejím odchodem končí jedna historická epocha a začíná den, jaký Británie nezažila 70 let, píší britská média k úmrtí královny Alžběty II. Panovnice, která zemřela ve čtvrtek na skotském zámku Balmoral, byla podle tisku stálicí, jejíž život byl určován jejím smyslem pro povinnost. Zasloužila se o zachování britské monarchie, které už v moderním světě zvonila hrana. Fotografie královny ale zdobí titulní strany nejen britských novin. Londýn 8:11 9. září 2022

„Toto je okamžik, kdy se zastavila historie,“ napsal královský korespondent stanice BBC. Podle nekrologu BBC se Alžběta II. stala pro mnohé pevným bodem v rychle se měnícím světě, ve kterém opadl vliv Británie a společnost se změnila k nepoznání.

„Dlouhá vláda královny Alžběty II. byla ovlivněna jejím smyslem pro povinnost a jejím odhodláním zasvětit svůj život trůnu a lidu,“ píše BBC.

„Královnina smrt hluboce otřese touto zemí - byla pevným bodem uprostřed neustálých změn. Jediný prvek v našem společném životě, který zůstával spolehlivě stejný, je pryč. Nyní vstupujeme do nové budoucnosti,“ napsal list The Guardian.

„Naše srdce jsou zlomená,“ píše Daily Mail. Na titulní straně má portrét královny z roku 1952, kdy byla ještě princeznou Alžbětou. | Foto: Daily Mail

„Když nastoupila na trůn, v Sovětském svazu ještě vládl Josif Stalin. Jejím prvním premiérem byl Winston Churchill. (…) Je těžké si představit, jaký dech dějin zažila,“ uvedl moderátor ve speciálním vysílání stanice Sky News.

„Je to den, jaký Británie nezažila 70 let,“ dodal s tím, že Británie truchlí, ale zároveň po desetiletích přivítá na trůně nového krále.

„Byla především ženou, jež zachránila monarchii,“ píše v nekrologu list The Times. „Instituce, která se někdy zdála zastaralá a neodpovídající hodnotám moderní společnosti, má díky ní dodnes svůj význam a oblíbenost,“ uvádí list.

The Times mají na titulní straně fotografii královny z její korunovace v roce 1953 spolu se slovy: „Život ve službě.“ | Foto: The Times

The Mirror vybral novější fotografii královny doplněnou o jednoduchý titulek: Děkujeme vám | Foto: Daily Mirror

Titulní stránky britských novin jsou v pátek zaplavené portréty královny z posledních let i snímky ze začátku její vlády. Tisk mimo jiné zaujala fotografie z korunovace Alžběty II. v roce 1953, kterou použily listy The Times, The Guardian nebo Daily Star. Panovnice na ní působivě pózuje na trůnu s korunou, žezlem a královským jablkem.

„Zármutek je cena, kterou platíme za lásku,“ cituje královnu na titulní straně list The Daily Telegraph. Fotografii královny ustoupilo i jindy ekonomicky zaměřené zpravodajství listu The Financial Times. „Máme zlomená srdce,“ píše list Daily Mail.

The Daily Telegraph cituje královnu, která vyjadřovala soustrast obětem teroristických útoků 11. září v USA: „Zármutek je cena, kterou platíme za lásku.“ | Foto: The Daily Telegraph

Mnoho novin vybralo stejnou černobílou fotografii královny se zamyšleným a měkkým úsměvem. The Sun vybralo titulek: Milovali jsme vás, madam | Foto: The Sun

Fotografie královny Alžběty II. ale nezdobí jen titulní strany britských médií. Informace o jejím úmrtí je hlavní zprávou v novinách po celém světě.

