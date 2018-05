Stručný průvodce královskou svatbou aneb Odpovědi na otázky, na které by se Brit nezeptal

Už 19. května budou všechny oči upřené na Británii, kde si člen královské rodiny vezme za ženu americkou herečku. Svatba jako z pohádky už předem rozněcuje představivost mnohých od Hollywoodu po Hampshire. Ovšem mimo britské ostrovy se mohou vynořit otázky, na něž by Brita ani nenapadlo se ptát, napsal server BBC News. otázky a odpovědi Londýn 9:09 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Harry se svou snoubenkou Meghan Markleovou | Foto: Reuters, Kensington Palace | Zdroj: Reuters

Kdo se to zase bere?

Princ Harry, vnuk královny a syn prince z Walesu a zesnulé Diany, princezny z Walesu, si bere hollywoodskou herečku Meghan Markleovou. Harry je šestý v pořadí následníků trůnu. Seznámili se díky společným přátelům v roce 2016 a onu zásadní otázku princ vyslovil, když si jednoho večera připravovali pečené kuře, píše BBC.

Princ Harry se svou snoubenkou Meghan Markleová | Foto: Reuters, Kensington Palace | Zdroj: Reuters

Proč by to mělo někoho zajímat?

Jste beznadějný romantik/romantička? Sledujete život bohatých a slavných? Uronil/a jste slzu, když si princ Charles bral Dianu? Pokud jste odpověděli „ano“ na kteroukoli z těchto otázek, pak budete nepochybně sledovat i tuhle svatbu, která bude dozajista do extrému dohnaným spektáklem lásky, tradic, krejčovského umu i módních přešlapů.

Co se stane ve svatební den?

Obřad se uskuteční v kapli svatého Jiří na hradě Windsor, 34 kilometrů západně od Londýna 19. května v pravé poledne místního času (13.00 SELČ). Po obřadu dvojice projede ve svatebním průvodu městem Windsor, kde stojí stejnojmenný hrad - jedna z oficiálních rezidencí královny. Pár pojede otevřeným vozem Ascot Landau taženým dvěma koňmi, který se používá při oficiálních akcích a státních ceremoniích. Procesí skončí v sále svatého Jiří, kam bude zhruba 600 hostů pozváno na hostinu pořádanou královnou.

Zastaví se v den svatby celá Británie?

Ne. Samozřejmě, pro Británii je to velká událost, ale zároveň je to i sobota, takže mnoho Britů se bude věnovat svým obvyklým záležitostem. A pokud jde o fotbalové fanoušky, bude to finálový den Anglického poháru, což je pro ně dost možná důležitější než královská svatba.

V roce 2011 sledovalo v televizi více než 24 milionů Britů, jak si princ William bere za ženu Kate - přenos se dostal mezi deset nejsledovanějších televizních pořadů v britských dějinách. Na finále fotbalového mistrovství světa v roce 1966 se ovšem dívalo 32,3 milionu Britů a jen o 200 000 lidí méně si pustilo přenos pohřbu princezny Diany v roce 1997.

Dlužno ovšem dodat, že v digitálním věku mají lidé k dispozici i mnoho dalších způsobů, jak královskou svatbu sledovat, a tak se odhaduje, že celkový počet diváků sňatku Williama a Kate prostřednictvím všech platforem dosáhl 34 milionů.

Stane se Meghan Markleová princeznou?

„Princezna“ je pro britskou královskou rodinu ošemetný titul. Jako manželka prince Harryho bude známá jako Její královská výsost princezna Henry z Walesu. Titul „princezna“ před jménem mohou používat jen ženy, které se do královské rodiny narodily (a navzdory zažitému spojení „princezna Diana“ neměla Harryho matka na toto oslovení právo). Místo toho je pravděpodobné, že královna páru udělí vévodský titul, jako to učinila v případě vévody a vévodkyně z Cambridge - bratra a švagrové prince Harryho.

Bude mít Meghan ve vlasech korunku?

Bez ohledu na titul před nebo za jménem se Meghan Markleová dočká během svatby královského lesku. Když zemřela Diana, zanechala své šperky synům, aby je dali svým budoucím manželkám. Vévodkyně z Cambridge už na sobě během oficiálních oslav měla řadu Dianiných šperků, stejně jako těch, které patří královně. Ovšem v čem se nakonec nevěsta Meghan objeví před oltářem, je přísně střeženým tajemstvím.

Dárkové předměty s fotografiemi snoubenců. | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Kdo je na seznamu hostů?

Jen hrstka celebrit zatím potvrdila, že byla pozvána, ale mnozí další jsou pokládáni za sázku na jistotu. Sir Elton John zrušil dva koncerty v době královské svatby s odvoláním na střet termínů. Mel B naznačila, že byla pozvána i s ostatními členkami skupiny Spice Girls. Meghan Markleová se přátelí s tenisovou hvězdou Serenou Williamsovou a indickou herečkou Prijankou Čoprovou, která v roce 2000 získala titul Miss World. Blízko má také k hvězdě televizních reality show Millie Mackintoshové.

Pokud jde o hosty ze strany Harryho, dají se očekávat všechny obvyklé tváře britské monarchie. Krom jeho otce a nevlastní matky se pravděpodobně zúčastní všichni ostatní potomci královny Alžběty a jejich děti - tetičky, strýčkové, bratranci a sestřenice prince Harryho.

K oltáři měl nevěstu vést její otec Thomas Markle; někdejší návrhář osvětlení, který je už v důchodu a žije v Mexiku. V úterý podle serveru TMZ ale oznámil, že svou dceru k oltáři přece jen nepovede, protože ve středu podstoupil operaci srdce. Přítomná má být i matka Markleové Doria Radlanová.

Kdo pozván nebyl?

Kolovalo hodně spekulací, zda nastane zajímavá situace, kdy by nynější americký prezident Donald Trump (který svého času žertoval o tom, jak rád by randil s Harryho matkou Dianou), pozvání na svatbu nedostal, zatímco jeho předchůdce Barack Obama, který je přítelem prince Harryho, ano. Nakonec političtí představitelé žádná pozvání neobdrželi - zřejmě ke značné úlevě zaměstnanců britského úřadu vlády, které by nepochybně netěšilo vysvětlovat výše uvedenou situaci v Bílém domě.

