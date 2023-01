Výbuch rakety v přímém přenosu. Francouzští novináři se v Kramatorsku dostali pod ruskou palbu

Francouzské novináře během živého vstupu do vysílání stanice TF1 v ukrajinském Kramatorsku zaskočila ruská palba. Když reportér Paul Gasnier začal hovořit s moderátorem ve studiu, kamera zachytila dopad a výbuch ruského projektilu či rakety. Podle zpravodajského portálu Meduza šlo nejspíše o stejnou palbu, která zasáhla zimní stadion hokejového klubu Donbass a způsobila zranění dvěma lidem v Družkivce, která leží jižně od Kramatorsku. Kramatorsk 19:31 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené budovy v Kramatorsku | Zdroj: Reuters

Francouzský televizní tým neprodleně zalehl, aby se ochránil před případnými dalšími střelami a střepinami. Nikdo ze žurnalistů nebyl zraněn, ujistili novináři při dalším vstupu. Incident se stal v pondělí večer.

Podle informačního kanálu Nexta raketa dopadla „jen několik desítek metrů“ od novinářů, podle listu Ukrajinska pravda vzdálenost činila „méně než kilometr“.

Média spojují incident s ruským útokem, který zasáhl zimní stadion Altair, domovský stadion klubu Donbass. Stadion leží ve městě Družkivka, která je součástí kramatorské aglomerace.

„Lední stadion, to není jen budova, po roku 2014 je to pro náš klub druhý domov. Jsou to stovky dětských soutěží, desítky mezinárodních turnajů... největší hokejová a krasobruslařská škola na Ukrajině,“ uvedl na facebooku generální ředitel klubu Fjodor Iljenko.

Zranění novináři

Hokejový klub dodal, že kvůli ruským útokům přišel už o třetí budovu. První z nich bylo sportovní centrum Družba v Doněcku a druhou Mariupol Ice Center.

V Družkivce způsobil útok zranění dvěma lidem, informoval zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. Proruské kanály na informační platformě Telegram tvrdí, že stadion sloužil ukrajinským silám jako sklad munice. Podle ukrajinské mutace stanice Rádio Svoboda byl na stadionu humanitární sklad.

Úder na Družkivku potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Mluvčí Igor Konašenkov podle agentury TASS sdělil, že při něm byly zničeny dva americké raketomety HIMARS a čtyři raketomety RM-70 Vampire, které jsou kombinací československého automobilu Tatra a sovětského raketometu Grad.

Informace válčících stran o vzájemných ztrátách nelze v podmínkách pokračujících bojů ověřit z nezávislých zdrojů.

Rovněž v pondělí, kdy francouzské novináře zaskočila palba, byl poblíž fronty lehce zraněn reportér německého listu Bild. Na Silvestra byl při náletu dronů v Kyjevě zraněn také novinář z Japonska, připomněla Ukrajinska pravda.