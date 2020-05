Vědci testovali účinnost roušek. Pokusy na křečcích dokazují, že jejich nošení snižuje riziko nákazy

Pokusy na křečcích odhalily, že hromadné používání roušek snižuje přenos koronaviru, jenž způsobuje nemoc covid-19. Oznámil to v neděli tým vědců z Hongkongu, které citovala agentura AFP. Výzkum Hongkongské univerzity je jedním z prvních, které se konkrétně zaměřily na zjištění, zda roušky nebo obličejové masky mohou zabránit symptomatickým i nesymptomatickým nositelům koronaviru nakazit ostatní. Hongkong 20:38 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokusy na křečcích odhalily, že roušky snižují riziko přenosu koronaviru | Zdroj: Profimedia

Tým vedený profesorem Yuenem Kwok Yungem, který patří mezi nejlepší světové experty na koronaviry, umístil uměle nakažené křečky do blízkosti zdravých zvířat.

Mezi klece s nemocnými a zdravými křečky vědci umístili roušky a nechali proudit vzduch od nakažených zvířat ke zdravým. Zjistili přitom, že bezkontaktní přenos viru se může při použití roušek snížit o více než 60 procent. Když mezi klecemi nebyly roušky, dvě třetiny zdravých křečků se nakazily během týdne.

Procento nákazy kleslo jen o více než 15 procent, když byla rouška umístěna na klec nakažených zvířat a zhruba na 35 procent, když byla na kleci se zdravými křečky. Ti, kteří se nakazili, měli v těle méně viru, než ti, kteří se nakazili bez roušky.

„Je jasné, že když nakažení lidé nosí roušku, zvlášť když nemají žádné symptomy, je to mnohem důležitější než cokoli jiného,“ řekl v neděli Yuen novinářům.

„Vysvětluje to také, proč je důležité všeobecné nošení roušek, protože teď už víme, že značný počet nakažených nemá žádné symptomy,“ dodal.

Yuen byl jedním z mikrobiologů, kteří v roce 2003 objevili virus SARS. Díky zkušenostem z boje s touto nemocí radil obyvatelům Hongkongu hned na začátku rozšíření covidu-19, aby začali používat roušky, přestože v té době Světová zdravotnická organizace (WHO) i řada zemí tvrdily, že roušky a další ochranné prostředky jsou pro veřejnost zbytečné a že by je měli mít jen zdravotníci přicházející do styku s nakaženými.