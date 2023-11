,Hluboce antiruský postoj úřadů.‘ Kreml zvažuje, jak odpoví na zmrazení ruských majetků v Česku

Kreml zvažuje odpověď na krok české vlády, která ve středu schválila přidání podniku pro správu ruského majetku v zahraničí na národní sankční seznam a rozhodla tím o zmrazení jeho majetku. Podle agentury TASS to ve čtvrtek řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, krok Prahy označil za nezákonný. Dodal, že úřady nyní prozkoumají, jaký majetek má Česká republika v Rusku. Český ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že sankce jsou v souladu se zákonem. Aktualizováno Praha/Moskva 12:01 16. 11. 2023 (Aktualizováno: 12:20 16. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko zvažuje odvetné kroky na české sankce (ilustrační foto) | Foto: Lukas Kabon | Zdroj: Profimedia / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM

„Tento hluboce antiruský postoj českých úřadů samozřejmě vyvolává naprosté rozpaky a tento postoj kategoricky odmítáme,“ sdělil Peskov.

„Nyní je nutné zanalyzovat, co tu Češi mají,“ odpověděl podle TASS kremelský mluvčí na otázku, zda se Moskva chystá podniknout odvetné kroky. „Je jasné, že v případě formalizování nepřátelských kroků bude samozřejmě následovat naše odpověď,“ prohlásil.

Praha a Karlovy Vary

Ruský podnik, jehož přidání na český sankční seznam ve středu schválila vláda, provozuje a spravuje v Česku řadu nemovitostí v majetku Ruské federace, převážně v Praze nebo Karlových Varech.

Podnik Goszagransobstvennosť spadá pod správu záležitostí prezidenta Ruské federace. Český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že z příjmů této agentury je přímo financován ruský režim, který vede válku na Ukrajině. Podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) na síti X se Česko bude snažit přesvědčit i ostatní státy EU, aby také zmrazily majetek daného podniku.

Vláda dnes rozhodla, že bude zmražen ruský státní majetek.



To znamená, že Ruská federace nebude moci nakládat s nemovitostmi, které vlastní ruská vládní agentura. Majetek nebude možné převést ani prodat. Bankovní účty, na které chodí nájemné za tyto nemovitosti, nebude smět… pic.twitter.com/a3pXZ6t1d9 — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2023

Lipavský ve středu také uvedl, že odvetné kroky ze strany Ruska neočekává. „Nejsem si vědom, že by Česko mělo v Moskvě takový majetek v takové formě. A hlavně my nevedeme útočnou válku proti svým sousedům, takže nevidím, na základě jakého důvodu by reciproční krok mohl přijít,“ konstatoval.

Podle agentury TASS se zmrazení majetku týká desítek bytů, které ruský podnik v Česku pronajímá. Agentura připomněla, že opatření se netýká objektů ruské diplomatické mise, jako jsou ruská ambasáda nebo rezidence ruského velvyslance.