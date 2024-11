„Žádný rozhovor nebyl,“ cituje agentura TASS Peskova. „To naprosto neodpovídá skutečnosti, je to čistý výmysl,“ dodal.

WP napsal, že podle jeho zdroje Trump doporučil šéfovi Kremlu, aby neeskaloval válku proti Ukrajině, a připomenul mu rozsah americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Peskov dnes obvinil evropské lídry, že usilují o „strategickou porážku“ Ruska. Podle agentury Reuters odpovídal na otázku ohledně toho, zda je možné, že by Británie povolila Ukrajině používat rakety dlouhého doletu Storm Shadow k útoku na cíle v ruském týlu. Podle Peskova to nelze vyloučit. Kremelský mluvčí také řekl, že Rusko bude pokračovat ve své speciální operaci na Ukrajině, jak nazývá invazi do sousední země, a dosáhne svých cílů.

Putin ve čtvrtek na konferenci diskusního klubu Valdaj v Soči Trumpovi pogratuloval ke znovuzvolení do Bílého domu a řekl, že je připraven s ním hovořit.