Kreml žádal, ať Putina volí hlavně mladí Rusové, popisuje úředník. Nátlak vytvářely firmy i univerzity

Mladí Rusové čelili během prezidentských voleb nátlaku a donucování ze strany škol, úřadů i zaměstnavatelů. Tyto instituce dostaly za úkol výrazně zvýšit volební účast mladých lidí. Hlasování začalo v pátek a vyvrcholilo v neděli. Detaily přinesl nezávislý ruský server Moscow Times. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Moskva 19:42 17. března 2024

„Prezidentská administrativa požaduje, aby představitelé samospráv přilákali k volbám víc loajálních lidí. Zvláštní důraz klade na studenty a mladé odborníky,“ říká jeden z úředníků moskevské radnice, který pro Moscow Times promluvil pod podmínkou anonymity.

Informaci potvrdily i další zdroje z vedení tří regionů v evropské části země i z ruského Dálného východu. Kreml chce podle nich dosáhnout „působivých čísel“, která by mohl použít jako „jasný signál“ Západu o nezpochybnitelné domácí podpoře Vladimira Putina.

Klíčové má být, aby Západ pochopil, že mladí Rusové stojí za Putinem a nesympatizují s exilovými opozičníky nebo zesnulým Alexejem Navalným.

Zdroj Moscow Times upřesnil, že Putin se často setkává s mladými lidmi. „Rád by věřil, že jsou mu nakloněni. Nikdo by se mu neodvážil říct do očí, že to není tak úplně pravda,“ popisuje nejmenovaný úředník.

Nevídaná účast?

Prezidentská administrativa sází na historickou a „nevídanou“ volební účast i výsledek pro Vladimira Putina. Kreml kvůli tomu nařídil bezprecedentní kampaň, která má občany přimět k účasti ve volbách a která zahrnuje i nátlakové taktiky.

List připomíná, že Kreml strávil desítky let snahou vyloučit jakoukoli reálnou politickou konkurenci. Potřebuje proto rozsáhlou volební mobilizaci, která tento vývoj legitimizuje.

Dosavadní metody fungovaly obvykle na starší voliče nebo ty ve středním věku. Obě demografické skupiny ale tvoří spíše tradiční volební základnu Putina.

Mladá generace Rusů je naproti tomu více protiputinovsky a protiválečně naladěná. Podíl mladých lidí zapojených do ruské politiky je až na malou menšinu tradičně nízký, stejně jako jejich důvěra ve státní instituce.

Ruská pošta nebo také firma Rosatom proto dostaly pokyn „zajistit hlasy“ svých mladých zaměstnanců. List to uvádí s odkazem na jejich zaměstnance, včetně jednoho z vrcholných manažerů státní jaderné společnosti.

Výhružky ve školách

Důležitou roli v nátlaku na mladé lidi hrály také školy a univerzity. Těm, kteří volby odmítali, vedení škol vyhrožovalo přerušením studia. V desítkách ruských regionů některé školy hlasování samy organizovaly.

Vedení vysoké stavební školy v Permském kraji studentům oznámilo, že bude jejich účast monitorovat pomocí sledovacích kamer.

Podobná praxe funguje i jinde na školách. Například na Tulské pedagogické univerzitě studenti musí předložit fotografii volebního lístku jako důkaz o tom, že se hlasování zúčastnili.

Rektor univerzity přitom veřejně podpořil Vladimira Putina. Na jiné pedagogické univerzitě na jihu Ruska údajně studenti museli informovat úřady o tom, koho chtějí volit.

Zatímco někde zaváděli nátlakové metody, jinde zase pořádali soutěže. V Altajské republice úřady vyhlásily ve volebních místnostech fotografickou soutěž, ve které mohli voliči vyhrát například mobil nebo vysavač.

„Na to, aby si mladí zamilovali Putina, se už vynaložily miliardy rublů ze státního rozpočtu. Nikdy z toho nic nebylo. Mladí lidé jako celek se o politiku nikdy nezajímali,“ říká nejmenovaný bývalý úředník, který pracoval v politickém oddělení Kremlu skoro 20 let.

Přitáhnout mladou generaci Rusů k politice se dařilo opozičnímu lídrovi Alexeji Navalnému, který před měsícem zemřel v arktické trestanecké kolonii, doplňuje server.

Závěrem píše, že podle ústavy a volebního zákona by v Rusku mělo platit svobodné a důvěrné vyjádření politické vůle prostřednictvím voleb.

Další reportáže ze světa si poslechněte v audiu na začátku článku.