Kreml ve volbách potřebuje dokázat, že je Putin milován. Protesty neumožňuje, říká politolog Svoboda

Výsledek ruských prezidentských voleb se zdá být předem daný. Jak samotné hlasování probíhá? Nutí úřady hlasovat i obyvatele okupovaných ukrajinských území? A v jakém stavu je ruská ekonomika?Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Karel Svoboda, odborník na Rusko z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 0:10 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ten režim tak striktní je, je tak represivní, protesty vlastně nejsou možné,“ říká Svoboda | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Je ten režim tak striktní, že se opozice nezmůže na jinou formu protestu, než je to, o čem jsme mluvili? Jít volit v neděli v poledne?

Velmi reálně je tak striktní. Jakmile řeknete něco, co se režimu nelíbí, můžete prostě dostat propagaci nacismu nebo diskreditaci ruské armády. A víte že diskreditace ruské armády, to se navlékalo prostě na cokoliv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednou z největších hrozeb pro Rusko je inflace. Odborné síly napjalo do zbrojení, vojáci si z výplat nic navíc nekoupí, popisuje politolog Karel Svoboda

Čili ten režim tak striktní je, je tak represivní, protesty vlastně nejsou možné. Představa, že vystoupíte na náměstí a protestujete proti něčemu – pokud máte štěstí a jste někde v regionu, relativně daleko od Moskvy, pak policajti nevědí úplně, co s vámi dělat. Daleko spíše vás ale okamžitě sbalí a přišijí vám nějakou propagaci nacismu, cokoliv.

Nezávislá ruská média včetně portálu Medúza upozornila, že Kreml vynaložil všechny síly na to, aby Putinovo vítězství bylo co nejdrtivější. Proč vlastně?

Oni potřebují dokázat, že Putin je milován, že linie, kterou razí, včetně války proti Ukrajině, má všeobecnou podporu. V tomto tomu jakoby rozumím.

Na druhou stranu potřebovali ty pseudokandidáty, aby ukazovali, že je to opravdová podpora, že národ Vladimira Putina miluje, že to není tak, že by stát nutil občany Vladimira Putina podporovat.

Z toho důvodu úplně netoužili po tom, aby Vladimir Putin získal 99,9 % hlasů, což při tom výběru pravděpodobně může odpovídat. Potřebovali tam nějaké kandidáty, o kterých budou říkat: podívejte se, my jsme tam měli toho liberála, toho Naděždina, ale on získal tři, čtyři procenta.

Všechny Putinovy prezidentské volby. Silná dominance ruského vůdce se opakuje už čtvrt století Číst článek

Pravděpodobně jim v průzkumech veřejného mínění, které nejsou veřejné, vyšlo, že hrozí, že by získal víc než tak málo a že by ta podpora byla demonstrativní – že by lidé až příliš hlasitě podpořili Naděždina a že by to mohlo vzbudit i určité nepokoje. Ale my vlastně neznáme tu reálnou podporu Vladimira Putina. Proto je strašně těžké říct, kolik by dostal, pokud by se ty volby konaly demokraticky.

Donucovací prostředky? Těžko vyjmenovat

Za nezákonné a neplatné označilo ukrajinské ministerstvo zahraničí pořádání ruských prezidentských voleb v částech Ukrajiny, které okupuje ruská armáda. Proč se na části okupovaných území otevřely hlasovací místnosti už včera?

Oni tvrdí, že to je z důvodu bezpečnosti: tak, aby rozprostřeli ty lidi do více dní. Ale základní problém je ten, že prostě pořádají volby na cizím území, byť tedy oni tvrdí, že je jejich v době války.

Není tam vůbec žádná kontrola – ne, že by jinde byla kontrola nějak velká, ale tady není kontrola vůbec žádná. Jestliže v samotném Rusku jsou ty volby velmi pochybné, tak tady už ty standardy nejsou vůbec žádné.

Investigativní server Vazhnyye Istorii napsal, že okupační úřady k volbám oficiálně zaregistrovali větší počet voličů, než kolik je v těchto regionech podle údajů ruského ministerstva vnitra držitelů ruského pasu. Co to znamená?

To znamená, že s tím prostě manipulují. Ono si stačí vzpomenout na výsledky údajných referend, kdy vám hlasuje ve prospěch ve prospěch připojení k Rusku 90, 95 procent občanů. To je prostě reálně nemožné, byla to čirá manipulace a tady proběhne úplně to samé, protože v tom válečném stavu není reálně možná žádná kontrola.

Putin mi ukradl jazyk, práva i kulturu. Nechci, aby mu to prošlo, říká o prezidentských volbách studentka Číst článek

Ještě podotýkám, že ti lidé byli k získávání ruských pasů nuceně. Pokud nedostanete ruský pas, nemáte nárok na penzi, nemáte nárok na zdravotní ošetření a vystavujete se perzekuci úřadu, protože ty se vás ptají: proč nemáte ruský pas, proč pořád trváte na tom ukrajinském?

To, že ti lidé mají ruský pas, ještě nic nevypovídá o tom, že podporují Rusko, jestli podporují Rusko a už vůbec to nemá hodnotu právně, byli k tomu donuceni. I to připojení neproběhlo na základě ničeho. To, že si tam Rusové cosi uspořádali a říkají tomu referendum, nemá z hlediska práva nic.

Objevují se zprávy o tom, že někteří lidé byli k hlasování na těch okupovaných územích nuceni pod hrozbou použití zbraně. Jak ještě jinak mohou úřady nutit obyvatele těchto území jít volit?

Musíme si uvědomit, že to je prostředí, kde máte obrovskou nezaměstnanost, protože část průmyslu je tam zničená.

Budete mít problémy v zaměstnání, s bydlením, se vším – těch možností, jak donutit člověka, aby šel volit ve jménu toho, aby měl aspoň klid, těch je tak strašně moc, že je těžké je vyjmenovat. Ruské úřady v tom prokazují extrémní míru kreativity.

V jakém stavu je ruská ekonomika pod fasádou růstu HDP? A jaký vliv na ni měly Evropou uvalené sankce a opatření jako cenový strop ropy?

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Karlem Svobodou výše.