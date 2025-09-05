Křesťané v syrské vesnici Maalúla mluví jazykem Krista a bojí se, že vláda neochrání jejich dědictví
Padesát kilometrů od Damašku leží vesnice Maalúla, kde se stále mluví už skoro mrtvou aramejštinou. Podle učenců je to rodný jazyk Ježíše Krista. Křesťanští obyvatelé Maalúly dnes žijí v nejistotě. Během čtrnácti let občanské války zažili nájezd džihádistů a ničení zdejších památek. Teď se obávají, že nová syrská vláda nezvládne křesťany ani jiné menšiny od podobných hrozeb ochránit.
V malebné vesničce, přilepené na úpatí skalního útesu, se právě mísí zvuk kostelních zvonů a muslimského volání z minaretů.
Sarkis má před konventem svaté Tekly malý krámek pro turisty. „Teď je tu turistů málo. Bojí se i Syřané a Libanonci. Na silnicích není bezpečno,“ říká a ukazuje mi svítící stojánky s pannou Marií, magnetky s Maalúlou a lahve místního vína i araku přímo tady z vesnice. Válka byla pro místní těžká.
„V roce 2013 jsme všichni utekli do Damašku, když Maalúlu přepadli džihádisté z Nusry. Vypálili i zdejší kláštery.“
Teď vcházím do jeskyně, což je svatyně svaté Tekly. Jeptiška Hoda Chúríová mi říká, že tady leží hrob světice. „Před válkou se tu stály fronty, pořád tu byli turisté. A když tam u vás řeknete venku, že je tu bezpečno, začnou lidé jezdit znovu.“
Únos jeptišek
Jeptišky z konventu unesli v roce 2013 ozbrojenci Nusry. Po čase se všechny v pořádku vrátily, o únosu ale moc mluvit nechtějí.
„Na začátku války, v roce 2012, 2013, to tady bylo dost zničené. A trochu ještě je. Snažíme se to opravit. Unesli i nás, jeptišky. Pak nás vyměnili za jejich zajaté lidi. Teď už to tu ujde. Zdejší svatí při nás stojí. Díky Bohu.“
Mnozí Maalúlané žijí od občanské války v zahraničí a do vesnice jezdí jen o prázdninách na návštěvu příbuzných. „Jděte nahoru soutěskou svaté Tekly. Ona ji tam otevřela a ze soutěsky začala do vesnice téct voda,“ říkají jeptišky.
Z vesnice Maalúly a od konventu svaté Tekly se stoupá úzkou skalní soutěskou na vyvýšeninu nad Maalúlou a tam se nachází klášter svatého Sergeje a svatého Bakcha. Soutěsce se také někdy říká „malá Petra“ a tudy, starým vodovodem ve skále, přiváděli obyvatelé Maalúly vodu z horských pramenů.
Rana Wahbeová mi ukazuje vzácný oltář v mužském klášteře, je z doby před rokem 325. „Oltář v roce 2013 rozbili, teď je slepený a opravený. Zničená byla i kupole, kterou přiletěla střela. Ukradli 26 ikon, zatím se nenašly. Našly jsme ale uloupené původní dveře, ty se nám vrátily.“ Rana Wahbeová, stejně jako ostatní Maalúlané, se pyšní svou vzácnou řečí:
„Mluvím aramejsky, jazykem, kterým mluvil Ježíš. Mluvím doma aramejsky s maminkou. Mám tři děti a s nimi také mluvím aramejsky. Je to stále ještě náš mateřský jazyk.“
Přichází duchovní Stefanos Wahbe a s Ranou začíná mluvit – aramejsky. „Přeji si, aby tu byl upřímný a jasný zahraniční zákrok na ochranu našeho dědictví, zvláště na ochranu křesťanství. Alespoň do doby, než tu bude silný stát. A ten tu teď není. Proto se křesťané bojí,“ říká římskokatolický duchovní Stefanos.