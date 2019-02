Vir HIV v krevní plazmě? Čínské úřady testují tisíce vzorků kvůli reakci pacientů

Čínské úřady testují několik tisíc vzorků krevní plazmy. Existuje u nich podezření, že by mohly být infikovány virem HIV. Jde o výrobky šanghajské společnosti Sin-sink a státní zdravotní komise teď ujišťuje celou zemi, že testy na přítomnost viru HIV i žloutenku typu B a C jsou negativní. Pacientům proto prý žádné nebezpečí nehrozí. Jenže v čínském zdravotnictví se zdaleka nejedná o první takový problém. Šanghaj 21:45 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry z elektronového mikroskopu zachycují vir HIV (zeleně) | Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Public domain,©

Lékaři na jihovýchodě Číny zjistili, že těla některých pacientů poté, co jim byly aplikovány léky z krevní plasmy a krevních derivátů, začala produkovat protilátky, které dokazují, že jejich organismus začíná bojovat s virem HIV, že už se vir dostal do těla pacientů.

Začalo se pátrat, od jakého výrobce pocházejí podávané krevní deriváty, a stopa vedla právě do společnosti Sin-sink do Šanghaje. Původně se mluvilo o více než 12 000 dávkách, které se měly dostat do celé Číny, nicméně centrální zdravotní komise oznámila, že všechny testy dopadly negativně – výrobky zmiňované firmy jsou v pořádku. Vyšetřování ale stále probíhá, potvrdila to ve čtvrtek čínská státní televize.

Podobných afér v čínském zdravotnictví přibývá. Naposledy v prosinci 2018 protestovaly stovky rodičů na východě Číny proti tomu, jak pracují místní úřady. Rodiče tvrdili, že úředníci jsou zodpovědní za to, že lékaři tehdy naočkovali jejich děti prošlou vakcínou proti dětské obrně. Samozřejmě se obávali, že to zanechá trvalé následky na jejich dětech.

200 000 naočkovaných dětí

Ještě daleko závažnější aféra vypukla v Číně loni v létě. Tehdy vyšlo najevo, že výrobce vakcín společnost Changchun Changsheng Biotechnologie prodala a pustila do oběhu stovky tisíc očkovacích látek, které předtím deklarovala jako takzvanou trivakcínu, čili vakcínu proti černému kašli, záškrtu a tetanu. Vakcína měla prošlou dobu platnosti a byla prakticky neúčinná.

Pozdější vyšetřování pak prokázalo, že na trh se dostala jenom kvůli tomu, že odpovědní manažeři firmy uplatili státní úředníky, aby nefunkční vakcínu na trh pustili.

Podle čínské policie lékaři naočkovali touto nebezpečnou vakcínou přes 200 000 dětí po celé Číně. Tehdy se strhla obrovská nevole i demonstrace proti tomu, jak pracují někteří státní úředníci.

Výrobce vakcín musí zaplatit pokutu v přepočtu více než 25 miliard korun. Navíc, pokud některé z dětí bude mít zdravotní následky, přijde na řadu i finanční odškodnění. Čínská prokuratura tento měsíc také oznámila, že před soud nakonec předstoupí bezmála 80 lidí. Samozřejmě to budou ti zodpovědní státní úředníci a také nejvyšší manažeři společnosti.