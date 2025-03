Policie zadržela soudce Kafku, kterého podezírá z podvodu. Škoda je přes 11 milionů, může být ale vyšší

18. prosince 2024 (středa) – Návrh na zahájení kárného řízení se soudcem Romanem Kafkou kvůli „vážným průtahům při vyhotovování rozhodnutí a dalšímu porušování povinnosti soudce“.

únor 2025 – „Vedení krajského soudu následně zjistilo, že porušování pracovních povinností dále pokračuje,“ řekla mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belcovová serveru Novinky.cz.

3. března 2025 (pondělí) – Roman Kafka oznámil Kanceláři prezidenta republiky, že rezignuje na funkci soudce Krajského soudu v Brně. Mandát by mu měl vypršet ke konci června 2025.

4. března 2025 (úterý) – Roman Kafka odjíždí z domu v Kroměříži – jak rodinní příslušníci později vypoví na policii, je to naposledy, kdy ho viděli.

8. března 2025 (sobota) – V policejní databázi „Pátrání po osobách“ se objevuje jméno soudce Romana Kafky. „V sobotu jsme přijali oznámení o pohřešování sedmačtyřicetiletého muže z Kroměříže, který 4. března odjel z domu neznámo kam. Kriminalisté proto vyhlásili pátrání po jeho pobytu a vyslýchají rodinné příslušníky, aby zjistili co nejvíce informací,“ přiblížila policejní mluvčí.

12. března 2025 (středa) – Pátrání po Romanovi Kafkovi mají na stole nově i detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

14. března 2025 (pátek) – Z policejní databáze „Pátrání po osobách“ zmizelo jméno soudce Romana Kafky. Policie odmítla podrobnosti komentovat. V médiích se objevuje informace, že pohřešovaného Romana Kafku zadrželi v zahraničí. Údajně zpronevěřil miliony korun a uprchl ze země.

16. března 2025 (neděle) – V neděli večer volal do Českého rozhlasu muž, který se představil jako soudce Roman Kafka. Přiznal, že si půjčoval peníze, i to, že utekl do zahraničí. Důvod je ale podle něj jiný - tvrdil, že je obětí vydírání.

17. března 2025 (pondělí) – Policisté v Chorvatsku zadrželi soudce Krajského soudu v Brně, který je podezřelý ze spáchání trestného činu podvodu. Podle informací Radiožurnálu se jedná o Romana Kafku.