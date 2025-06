Kritická situace, kterou jsem ještě nezažil, říká Mikloško. Hlasovat bude proti Ficově novele ústavy

Na Slovensku jednají o změnách ústavy, které prosazuje vláda premiéra Roberta Fica. Ministr spravedlnosti Boris Susko mluví o posílení ochrany tradičních hodnot a zachování kulturního dědictví. Ombudsman a liberální poslanci v opozici varují před omezením standard lidských práv. Opozice je však rozdělená. Většina jejích konzervativních poslanců bude asi hlasovat s vládou. Poslanec František Mikloško z KDH ale vládní změny ústavy nepodpoří. Rozhovor Bratislava (Slovensko) 15:55 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Mikloško | Zdroj: TASR / Profimedia

Jak vy budete hlasovat o změnách Ústavy?

Za novelu ústavy také nebudeme hlasovat. Považuji to za dramatický okamžik pro Slovensko. Za 35 let jsem takovýto okamžik ještě nezažil. Robert Fico nám dává za vzor Čínu, Vietnam a teď naposled i Uzbekistán. Když chce změnit politický systém, tak chce do Ústavy dostat svrchovanost národní identity a nikdo neví, co si pod tím má představit. Je to kritická situace, kterou jsem ještě nezažil.

Vláda ty ústavní změny označuje za konzervativní. Proč vy je nepodpoříte, když vy sám jste konzervativním politikem?

Nepodpořím je, protože Fico uměle vytvořil celou atmosféru. Je tam klíčový moment, že pohlaví jsou jen dvě, mužské a ženské. Kolem toho se v konzervativním Slovensku rozběhla velká diskuse. Přitom jde v podstatě o to, že chce získat svrchovanost nad celou zemí. Vysvětlovat, co je to národní identita, bude tato i budoucí vláda. Je to vše podvod a zastírání podstaty, za kterou on kráčí.

Robert Fico sám tedy ty změny odůvodňuje jiným způsobem. Ale myslíte si, že pro ně ve sněmovně najde tu potřebnou třípětinovou většinu? Protože mluvíme tady o změnách ústavy, takže je potřeba právě většina tří pětin.

Momentálně má Fico jistých devadesát hlasů. Vlastně i to už ale kolísá. Dva poslanci z KDH mi řekli, že hlasování nepodpoří. Jeden poslanec povídal, že hlasování chce odložit na září. To znamená, že v této chvíli už nemají devadesát hlasů, mají pouze osmdesát devět. A je teda také možné, že se hlasovaní odloží na září. Ale to je také nepříjemná záležitost, že jeden hlas může rozhodnout o směrování Slovenska.

A není pravděpodobné, že nakonec k potřebné třípětinové většině pro prosazení těch vládních ústavních změn pomůžou právě vaši kolegové z KDH? Pokud vím, tak v minulosti už vaši kolegové pomohli Robertu Ficovi prosadit změny ve slovenské ústavě.

Ano, ale to byla jiná situace. Zaprvé byla jiná mezinárodní politická situaci, dále to byl konsenzus prakticky všech politických stran. Změna Ústavy definovala, že manželství je vztah muže a ženy, takže tam nebyla takováto lež, že pod rouškou něčeho morálního a etického chce Robert Fico uchopit moc na Slovensku do svých rukou.

Tentokrát ale vaši kolegové navrhli vlastní změny k těm vládou navrhovaným změnám. Tak ono to působí, že většina poslanců za KDH podpoří tyto změny.

Ano, to uznávám, že většina tyto změny chce podpořit. Naštěstí se to zastavilo na tom, že chybí jeden hlas.

Čím se vysvětlujete, že vláda prosazuje změny v ústavě právě teď?

Robert Fico ztrácí moc. Už nemá velkou rezervu hlasů. Momentálně je na Slovensku taková situace, že kdyby tady byly předčasné volby, tak nemá kdo vytvořit vládu. Ani opozice teď není schopná složit vládu.

Takže Robert Fico musí vymyslet tah, aby zůstal při moci. A to je právě ten tah za tým, že chce vytvářet národní bloky politických stran a že chce zvýšit volební kvorum na sedm procent, aby menší strany mohly definitivně vypadnout. Takže to je všechno jeho mocenská hra, protože v této chvíli se jeho moc otřásá.

KDH by po těchto změnách podle vás ze sněmovny mohlo úplně vypadnout, přesto většina vašich kolegů poslanců ten záměr podpoří. Jak to jde dohromady?

KDH se dostalo pod obrovský tlak, že jde o morální a etické problémy, kterými se on vždy ohání. Neuvědomilo si celý kontext, který z toho vyplývá.

Je možné, že Robert Fico usiluje o rozdělení slovenské opozice, té konzervativní části a té liberální?

Samozřejmě. Potřebuje do nás vrazit nějaký klín.

Takže se premiéru Ficovi podařilo opozici rozdělit.

Ne, protože to ještě není odsouhlasené.