New York se potýká s krizí bydlení, ve městě je nejméně dostupných bytů od roku 1968

Krize kolem dostupnosti bydlení v největším americkém městě se zhoršuje. Svědčí o tom nová data publikovaná úřady v New Yorku, podle kterých bylo v loňském roce jen 1,4 procenta zdejších pronajímaných bytů připravených k nastěhování. Podíl volných jednotek tak byl nejnižší od roku 1968, napsal deník The New York Times.

New York 7:54 10. února 2024