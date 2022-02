Lipavský: Rusko přiblížilo Evropu a Ukrajinu válce. Je třeba to jednoznačně odsoudit

Jak se Česko staví k tomu, co se teď odehrává na východní Ukrajině? Jaký je ji oficiální postoj?

Ministerstvo zahraničních věcí za Českou republiku jednoznačně odsoudilo akt, který učinila Ruská federace – Vladimir Putin, nemá to žádný právní základ, ani těch tzv. republik. Je to narušení územní suverenity Ukrajiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti)

Mluvíte o aktu. Je to invaze, nebo není? V souvislosti s tím, co se odehrálo předtím?

Jednoznačně Rusko přiblížilo Evropu a Ukrajinu válce. Je tam ohromná koncentrace vojsk. My se k tomu budeme pravděpodobně scházet jako ministři zahraničí Evropské unie a můžeme očekávat nějaké další kroky i na úrovni EU.

Jste v kontaktu s Pražským hradem? Konzultoval jste nejnovější situace s prezidentem Milošem Zemanem?

Politiku ČR dělá vláda. Já jsem v kontaktu s panem premiérem, velice se teď koordinujeme.

Zeman o situaci na rusko-ukrajinské hranici už osmý den mlčí. ‚Vyjádříme se v týdnu,‘ napsal mluvčí Číst článek

Takže ani neplánujete konzultovat tu situace s prezidentem?

Jak říkám, odpovědnost zahraniční politiky má vláda. Máme k tomu celý aparát, samozřejmě s Pražským hradem průběžně komunikujeme. Ale co se týče těch operativních rozhodnutí, toho, jakým způsobem budou přijaty sankce, k čemu se ČR připojí nebo nepřipojí, to je záležitost vlády.

Ani tedy nevíte, zda se k tomu prezident nějakým způsobem vyjádří nebo jaký postup zvolí?

Já jednání pana prezidenta nekonzultuji.

Jaký byl tedy ten společný postup s vašimi kolegy v EU? Co bude dále?

Tak my jsme dlouhou dobu avizovali, že EU má připravené sankční mechanismy pro případ, že by se něco podobného na východě Evropy odehrálo – pro případ nějaké i vojenské eskalace. Nyní je namístě, abychom se sešli, abychom to ještě jednu jednoznačně odsoudili. Protože se opravdu jedná o hrubé narušení mezinárodního práva. Prostě není možné překračovat silou hranice v Evropě. To je princip, který vede potenciálně k velkým konfliktům. Abychom také vůči Ruské federaci přijali náležité sankce. Tak jak jsme o tom koneckonců ale celou dobu transparentně dopředu hovořili.

‚Hrubé porušení mezinárodního práva.‘ Unie uvalí na Rusko kvůli uznání separatistických republik sankce Číst článek

Jaké sankce v této fázi budete prosazovat, aby byly skutečně účinné a Moskvu zasáhly? Budou to ty nejtvrdší v rámci EU? Jsou tam nějaké návrhy?

Ty návrhy jsou neveřejné a budou zveřejněny až v momentě, kdy se na tom EU shodne.

Podpoří Česko Ukrajinu ještě nějak speciálně, třeba i mimo společný postup s unií?

My Ukrajinu podporujeme dlouhodobě, je to náš významný ekonomický partner a proudí tam poměrně velké množství humanitární a rozvojové pomoci. To jsou projekty, ve kterých pokračujeme, je to spíš o nějaké komunikaci a o hledání konkrétních příležitostí. Já za ministerstvo zahraničních věcí zaštiťuje humanitární pomoc, kde budeme pokračovat především v té oblasti zdravotnické.

Bude tedy ta pomoc vyšší než v pondělí se mluvilo o 10 milionech korun v přepočtu. Budete nějakým způsobem navyšovat?

Tak to je otázka k diskusi. Určitě jsme připraveni i za vládu tu pomoc navýšit. A na druhou stranu my potřebujeme vědět, kam přesně by taková pomoc měla proudit. A je to, je to věc na pracovní úrovni. Momentálně běží 10 milionů korun. To je věc, kterou rozhoduji já.