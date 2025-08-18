Krize s nedostatkem vojáků na Ukrajině sílí. Rusko využívá děr v obraně, mobilizace je ale ‚toxické‘ téma
Rozsah lidských ztrát na bojišti, potíže při náboru nových vojáků, ale také dezerce. To jsou hlavní problémy, které na Ukrajině vedou ke stále intenzivnějšímu nedostatku vojenského personálu. Sílící krize se přitom čím dál častěji podepisuje i na situaci na frontě. Díry v ukrajinské obraně se zvětšují a početnější síly ruského agresora toho využívají k dalšímu postupu. Debatám o mobilizaci se ale ukrajinští politici snaží urputně vyhnout.
„Úseky dlouhé pět až deset kilometrů drží maximálně dvanáct bojovníků,“ přibližuje problémy způsobené nedostatkem pěchoty Bohdan Krotevič, ukrajinský důstojník, který dříve sloužil ve velitelství brigády Azov.
Krize se podle něj prohlubuje natolik, že linii musí v současnosti držet dělostřelci, ale také řidiči nebo kuchaři, dodává pro Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).
Nedostatek lidských sil v řadách ukrajinské armády se stále intenzivněji podepisuje také na situaci na frontě. Kvůli omezenému počtu vojáků se první linie ukrajinské obrany stává čím dál propustnější, čehož pak využívají síly ruského agresora.
Na problém upozorňuje také ukrajinský deník The Kyiv Independent, podle kterého trpí vážným nedostatkem pěchoty i ty nejvýše postavené ukrajinské jednotky. Kritická situace zapříčiněná problémy při mobilizaci a také vysokými lidskými ztrátami, kdy se fronta kvůli obrovskému počtu dronů stává stále nebezpečnější, se v letošním roce prohloubila natolik, že se v ukrajinské obraně objevují stále větší trhliny.
Stejné potíže se projevily i během náhlého výpadu ruských sil do ukrajinského týlu východně od města Dobropillja, kde se Rusům podařilo dosáhnout rychlého postupu v úzkém, ale důležitém sektoru frontové linie. Podle ukrajinského projektu DeepState, který monitoruje vývoj bojů, ruské invazní jednotky našly mezery v ukrajinské obraně a rychle pronikly do hloubky ukrajinské Doněcké oblasti.
K útoku přitom Rusové využili malé pěchotní skupiny, které dokážou projít propustnou první linii ukrajinských obránců, aby následně vytvořili opěrné body pro další útoky.
„Nepřítel, který objevil mezery v naší obraně, proniká hlouběji a snaží se rychle zakopat a shromáždit síly pro další postup… Pokud obsadí naše opevnění, bude extrémně složité je odtud vytlačit,“ varoval v hodnocení z 11. srpna projekt DeepState, který podle RFE/RL už na konci července upozornil na to, že jedné z ukrajinských obranných brigád „došla pěchota“, což Rusům uvolnilo cestu k záboru dalšího území.
Nábory v průběhu války
Rádio Svobodná Evropa upozorňuje, že poměr sil se od začátku totální války v roce 2022 zásadně proměnil.
V období před rozsáhlou ruskou invazí měla armáda agresora asi milion vojáků, přičemž 150 až 190 tisíc z nich bylo soustředěno podél ukrajinských hranic s Ruskem a Běloruskem. V té době měla ukrajinská armáda v aktivní službě asi 260 tisíc mužů, do poloviny léta ale dokázala zmobilizovat až 700 tisíc nových vojáků, což jim poskytlo značnou výhodu.
Ruské úřady byly následně donucené provést velmi nepopulární částečnou mobilizaci asi 300 tisíc záložníků, díky čemuž dokázaly invazní síly stabilizovat frontovou linii. Od roku 2023 se pak počet nových rekrutů na ruské straně začal zvyšovat, zatímco Kyjev od té doby čelí rostoucím potížím a doplňování armádních se pro něj stává čím dál těžším.
Podle letošního hodnocení The Military Balance vydávaného Mezinárodním institutem pro strategická studia počet aktivních vojáků Ruska vzrostl na více než 1,13 milionu mužů, na ukrajinském území se přitom nachází zhruba 640 tisíc z nich. Podobné počty přesahující milion aktivních vojáků oficiálně uvádí také ukrajinská strana, varšavské Centrum pro východní studia (OSW) však podotýká, že na frontě je nasazeno ani ne 300 tisíc mužů.
Podle OSW tak Ukrajina potřebuje naverbovat přibližně 300 tisíc dalších vojáků, aby dokázala doplnit své brigády, z nichž některé nejsou početně ani na 30 procentech. Například v loňském roce ukrajinská armáda dokázala přivést zhruba 200 tisíc nových mužů, toto číslo se podle OSW ale ukázalo jako nedostatečné vzhledem k „rozsahu dezercí a (lidských) ztrát“ v armádě.
A zatímco ukrajinské síly v současnosti dokážou měsíčně naverbovat odhadem 17 až 24 tisíc lidí, v případě Ruska to je přibližně 30 tisíc. Síly agresora tak získávají značnou početní výhodu a převahu na frontě.
Potíže s dezercí
Právě dezerce se tak stává jedním z problémů, který krizi s nedostatek vojenského personálu prohlubují. Podle RFE/RL ukrajinská armáda ročně zaznamenává několik desítek tisíc případů, kdy vojáci neoprávněně opustili své vojenské jednotky.
Jedním z nejkřiklavější se stal případ 155. mechanizované brigády Anny Kyjevské, jejíž členy z části vycvičila a vybavila Francie. Jednotku, kterou mělo tvořit až 4500 vojáků, doprovázela celá řada skandálů včetně zpráv o rozsáhlých dezercích, kterých se měly dopustit stovky členů této jednotky.
RFE/RL přitom s odkazem na ukrajinskou analytickou skupinu Frontelligence Insight píše, že problém dezerce úzce souvisí s nucenou mobilizací, kdy jsou ukrajinští muži odvedeni z ulice rovnou do náborového centra. Mobilizovaní rekruti totiž bývají mnohem méně motivovaní než ti, kteří se k armádě přihlásí dobrovolně.
„Na pozice se dostanou jednou, a pokud přežijí, už se nikdy nevrátí. Buď své pozice opustí, odmítnou jít do boje, nebo se snaží najít způsob, jak armádu opustit,“ popsal už loni pod podmínkou anonymity jeden z ukrajinských velitelů pro americkou stanici CNN.
Ukrajina se s problémem dezercí snaží bojovat tolerantnějším přístupem. Už před časem proto zavedla pravidlo, že se dezertér může vyhnout trestnímu stíhání, pokud se dobrovolně vrátí ke své jednotce. Podle RFE/RL je ale i tak počet dezertérů stále vyšší.
Nechtěná mobilizace
S cílem doplnit armádní řady Ukrajina v minulých měsících a letech zahájila už několik iniciativ, které měly do armády přilákat více lidí. Loni prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, který změnil pravidla mobilizace a měl usnadnit povolávání mužů do zbraně. Snížil také povolávací věk z 27 na 25 let.
Kromě toho také Ukrajina zavedla speciální roční smlouvy a štědré finanční pobídky pro lidi ve věku 18 až 24 let, aby je tak motivovala k dobrovolné službě armádě. Dva měsíce po zahájení kampaně zaměřené na nábor mladých mužů ale podepsalo roční smlouvy méně než 500 lidí, přiznal v dubnu Zelenského vojenský poradce Pavlo Palisa.
Spojené státy přitom na Ukrajinu opakovaně tlačily, aby problém s nedostatkem vojáků vyřešil snížením věkové hranice pro mobilizaci z 25 na 18 let, Kyjev se ale takový krok zdráhá udělat.
Kromě obav z rozhořčených reakcí veřejnosti to Ukrajina zdůvodňuje také potenciálně negativními demografickými dopady (především klesající porodností) a potřebou udržet dostatečnou úroveň zaměstnanosti, píše analytické centrum OSW. Podle něj přitom věková skupina od 18 do 24 let čítá odhadem 800 tisíc mužů.
Otázka mobilizace a povolávání do armády tak čím dál víc rozděluje ukrajinskou společnost a stává se nepříjemným tématem, kterým se politici snaží pokud možno vyhnout, píše ukrajinský list Kyiv Independent.
„Nepopulární rozhodnutí, která je potřeba udělat, aby se situace vyřešila, mohou vést k poklesu popularity těch, kteří je učiní, možná i ke ztrátě budoucích politických vyhlídek,“ vysvětluje vedoucí výzkumné a analytické skupiny InfoLight.UA Jurij Hončarenko.
Podle ukrajinského serveru se tak mobilizace stala „toxickým“ a silně zpolitizovaným tématem, se kterým nechtějí být spojeni žádní vysocí představitelé od prezidenta přes ministry až po ukrajinské zákonodárce.
Převaze ruských sil na frontě mezitím čelí vojáci, kteří se kromě únavy potýkají i s fyzickým vyčerpáním a psychickými problémy. Nedostatek vojenského personálu totiž vede k situacím, kdy vojáci musí setrvat na „nulové linii“ i měsíc nebo dva v kuse bez možnosti rotace.
„Muži vědí, že jejich služba potrvá až do konce války nebo do konce jejich života,“ říká jeden z pěšáků ukrajinských ozbrojených sil pro deník Kyiv Independent.