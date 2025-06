‚Krok směrem k bezpečnějšímu světu.‘ Soud uložil doživotní trest mužům za vraždu maltské novinářky

Za dodání bomby použité pro vraždu maltské novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové poslal v úterý soud dva muže na doživotí do vězení. Uvádí to agentura AP a místní média, podle kterých se jedná o členy jedné zločinecké skupiny. Novinářka, která psala o korupci na Maltě, zahynula v roce 2017, když byla v jejím autě odpálena bomba. Za vraždu byla již dříve odsouzena trojice jiných mužů. Valletta 18:52 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka, která psala o korupci na Maltě, zahynula v roce 2017 (ilustrační foto) | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

Soud uznal vinnými z účasti na vraždě novinářky Roberta Agiuse a Jamieho Vellu minulý týden. V úterý rozhodl o doživotním trestu. Oba odsouzení jsou členy kriminální skupiny Maksar, jejíž další dva členové stanuli před soudem kvůli vraždě právníka Carmela Chircopa z roku 2015.

Úterní rozsudek ocenili pozůstalí po zavražděné novinářce. Podle nich to je „krok směrem k bezpečnějšímu světu pro novináře“. Podle rodiny novinářky soud vyslal signál, že za zavraždění novináře hrozí vysoké tresty. V minulosti Malta čelila kritice, že zločincům zaručovala pocit beztrestnosti.

Vraždu podle maltských soudů spáchali bratři Alfred a George Degiorgiovi, kteří za to dostali v roce 2022 trest 40 let odnětí svobody. Jejich komplic Vincent Muscat se k účasti na vraždě doznal a začal spolupracovat s justicí. Dostal 15 let vězení.

Na proces ohledně svého podílu na vraždě čeká pak vlivný maltský podnikatel Yorgen Fenech.

Vražda novinářky podle mezinárodního tisku souvisela se články, které napsala o korupci a praní špinavých peněz ve vysokých kruzích na Maltě. Její případ je často přirovnáván k pozdější vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.