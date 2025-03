Krupař: Ukrajinští vojáci jsou utahaní. Čekali by větší podporu, ale vidí, že společnost si zvykla

Fotograf Stanislav Krupař se vrátil z šestitýdenní cesty východní Ukrajinou. Sám nečekal, jak silně se válka od jeho poslední cesty proměnila. „Když jsem si teď povídal s muži, kteří bojují, tak za posledního půl roku jsou změny velmi markantní. Jakýkoliv pohyb kolem fronty je skoro nemožný. Ač mi poslední tři roky tvrdí, že je to válka dronů, tak za posledního půl roku jich přibylo mnohonásobně,“ říká reportér pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Kyjev/Praha 15:06 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Krupař se tentokrát pohyboval na Donbase kolem měst, jako jsou Pokrovsk, Dobropillja, Slavjansk, Kramatorsk a Lyman. Na cestu se vydal kvůli zakázce pro německý časopis Der Spiegel a v průběhu pořídil i reportáž pro časopis Stern.

„Byl jsem s minometčíky a se snajpry, s tou partičkou, s kterou se znám už léta,“ popisuje v pořadu Interview Plus.

Jeho metodou je vracet se opakovaně na stejná místa. „Snažím se udržovat blízké vztahy s lidmi a pak se k nim vracet a pozorovat v průběhu času, co a jak se mění,“ přibližuje.

Může proto tvrdit, že dnes už je náročné se vůbec na frontu dostat. Už nedochází k přestřelkám, těžké je i dopravit se do bojových pozic.

„Úkol mužů spočívá v tom, že sedí v nějaké blendáži, v nějakém bunkru a drží tu pozici tak, že se koukají v noci do nočního vidění střílnou a svrchu je kontrolují ukrajinské drony. Zároveň jsou tam i ruské drony. A ti muži nemůžou z toho bunkru vůbec vylézt a jsou tam zavření někdy týden, někdy třeba i šedesát dní.“

Drony na optickém vlákně

Ohromným problémem podle fotografa je, že přibylo dronů na optickém vlákně.

„Takový dron není ovládaný na dálku rádiem, a tím pádem se nedá rušit, ale táhne za sebou tenký vlasec optického vlákna. Vypadá to jako rybářský vlasec na navijáku. Standardní dolet klasických rádiem ovládaných dronů je do šesti sedmi kilometrů. Dnes už drony na optickém vlákně dolétnou klidně patnáct dvacet kilometrů za frontu.“

S technologií původně přišli Ukrajinci, kteří ji ovšem z finančních důvodů nakonec nerozvinuli do použitelné podoby, doplňuje Krupař. „Rusové to udělali a Ukrajinci teď horkotěžko stahují tento zásadní ruský náskok.“

Zatímco situace na frontě se změnila, nálada mezi muži zůstala překvapivě stejná, všímá si fotograf:

„Jak to pozoruji, tak je to podobná skepse, podobné vyčerpání. Ale je zajímavé, že někdy jsou jejich očekávání temnější než to, co se děje doopravdy. Pamatuju si, že loni touhle dobou často predikovali, že do konce roku dost možná přijdou o celý Donbas a od té doby se ta fronta nijak zásadně nezměnila. Z pohledu vojáků, kteří jsou v tom každodenním napětí, někdy situace vypadá hůř, než jaká je doopravdy.“

Trumpova exhibice

Bojovníci na frontě teď podle něj sledují geopolitické dění, do kterého v lednu vstoupil americký prezident Donald Trump.

„Když jsem se jich dřív ptal na velká světová témata, nebo i co se týče ukrajinské politiky, tak nad tím mávli rukou. Že jim je to jedno, že jich úkol je přežít, vydržet a zadržet Rusy,“ popisuje proměnu.

Tentokrát byl ale svědkem nevěřícných reakcí na aktuální zprávy. „Říkají si, že to přece není možné, že největší světová demokracie se takhle utrhla ze řetězu a že se během pár týdnů od inaugurace amerického prezidenta kurz otočil o 180 stupňů. Říkali to už ani ne s hořkostí, ale až poťouchle. A zároveň jsou z toho smutní,“ komentuje s dovětkem: „Oni si uvědomují to, že pro Donalda Trumpa je Ukrajina exhibicí vlastního ega.“

„Mluvil jsem s desítkami bojovníků, kteří povídali o tom, že přichází úplně zděšení z toho, co se v Americe děje. Ale dvakrát jsem tam zaslechl i názor: ‚Hele, my se těm Američanům vlastně vůbec nedivíme, protože když je tady na Ukrajině takový nepořádek a není dostatečná ochota bojovat, tak se nedivíme, že tu pomoc omezují‘,“ přiznává a dodává:

„Protože vojáci na frontě jsou nejenom utahaní a skeptičtí, ale i velmi kritičtí k tomu, co se děje uvnitř ukrajinské společnosti. Oni by očekávali, že ta podpora bude větší. Oni nasazují životy, krvácí, jsou tam desítky měsíců bez vystřídání. A potom vidí, že nové nábory vojáků se příliš nedaří, že ukrajinská společnost si na válku zvykla.“

Panuje na Ukrajině i názor, že jednání v Rijádu by mohla přinést mír? Dá se ve válečné zóně po letech naučit pohybovat bezpečně? Poslechněte si celý pořad Interview Plus z audia v úvodu článku.