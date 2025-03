‚Kruté vůči ukrajinským vojákům.‘ Le Penová odsoudila Trumpovo zastavení pomoci Ukrajině

Lídryně francouzské krajní pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová odsoudila kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit vojenskou pomoc Ukrajině. „Brutalita tohoto rozhodnutí je podle mě zavrženíhodná,“ řekla pro list Le Figaro. Dále však potvrdila svůj odpor k vyslání francouzských jednotek na Ukrajinu. Politici české SPD naopak rozhodnutí Trumpovy administrativy podpořili. Paříž/Praha 16:59 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídryně francouzské krajní pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová | Foto: Eliot Blondet | Zdroj: Reuters

Le Penová kritizovala, že Donald Trump neposkytl Ukrajině lhůtu na to, aby se mohla novému kroku přizpůsobit. „Je to velmi kruté vůči ukrajinským vojákům, kteří se zapojili do vlastenecké obrany své země,“ uvedla podle listu Le Figaro.

Zároveň však uznala, že „Spojené státy nemůže nikdo nutit, aby svou podporu zachovaly, pokud si to nadále nepřejí“.

Zastavení dodávek zbraní nicméně považuje za méně problematické než ukončení podpory v oblasti zpravodajství, technologie a digitálních dat, kterou Washington Kyjevu nadále poskytuje. Vojenskou pomoc podle ní lze nahradit.

Pohled hnutí SPD

Česká krajní pravice ve Sněmovně naopak rozhodnutí Trumpovy administrativy podpořila. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura zopakoval, že si nepřeje, aby Česko Ukrajinu jakkoli podporovalo.

Na rozdíl od Le Penové, kterou Okamura před pár lety označil za svou dlouholetou přítelkyni, apeloval na urychlené zahájení vyjednávání o míru kvůli tomu, že v zemi umírají tisíce lidí.

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je zmrazení pomoci správná věc.

„V případě, že bychom byli u vlády, tak se samozřejmě zachováme jako Maďarsko nebo Slovensko, a přestaneme na Ukrajinu vozit zbraně a přestaneme válku dotovat, protože nemůžete zbavit alkoholika alkoholismu, když mu budete pořád dávat další alkohol,“ popsal.