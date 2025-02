Krvavé minerály z Konga. Europarlament volá po zastavení smlouvy se Rwandou, Komise to odmítá

Europarlament většinou 434 ku čtyřem hlasům v hlasování vyzval Komisi a členské státy, aby pozastavily memorandum o spolupráci se Rwandou. Z českých europoslanců nebyl proti žádný. Evropská unie odtud získává některé kritické minerály potřebné pro digitální transformaci. Ve světle lednového vpádu rebelů podporovaných Rwandou do sousedního Konga, tisíců obětí a násilností ale opět vyvstává argument, že minerály proudící do EU jsou krvavé. Štrasburk 18:15 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Český eurokomisař Jozef Síkela, pod jehož portfolio mezinárodního partnerství spolupráce se Rwandou spadá, v prohlášení pro web iROZHLAS.cz řekl, že snahy Komise povedou k tomu, aby Rwanda ukončila podporu konžských rebelů.

Při bojích o město Goma v Kongu zemřelo 700 lidí. Přes 2800 bylo zraněno, uvádí OSN

Že by ale Komise zvažovala memorandum s investicemi ve výši až 900 milionů eur (asi 22,5 miliardy korun) pozastavit, ze Síkelova vyjádření nevyplývá. Obdobně se v úterý na plénu europarlamentu ve Štrasburku vyjádřila i eurokomisařka pro Středomoří Dubravka Šuicová.

„Pozastavení by mohlo být kontraproduktivní, protože nám odejme základnu pro kontakty se Rwandou a zajištění odpovědného zpracování minerálů,“ řekla Šuicová.

Rozličná vyšetřování a zprávy – například americké ambasády v Kongu nebo zpráva prezentovaná v Radě bezpečnosti OSN v roce 2023 – uvádějí, že Rwandou podporovaní ozbrojenci z východu Konga cenné horniny vyvážejí do Rwandy, která je dál prodává jako vlastní export.

„Když se podíváte na geologické složení Rwandy, není možné, že těží to, co vyvážejí,“ cituje server Euronews specialistu na analýzu konfliktů v Africe Guillaumea de Briera z výzkumné organizace International Peace Information Service.

„Je to přímá okupační válka ze strany Rwandy a jejích kompliců...musíme okamžitě konat, pozastavit dohodu o odkupů nerostů ze Rwandy. Ne jen další zpráva, ale aktivní kroky.“ Hilde Vautmansová (europoslankyně z frakce Obnova Evropy)

V Kongu jsou přitom v rebely ovládané východní oblasti horniny těžené pracovníky v nelidských podmínkách nebo dětskými horníky.

Drtivá většina europoslanců se ve čtvrtek vyslovila, aby Komise a členské státy „okamžitě (memorandum) pozastavily“, dokud Rwanda neprokáže, že do vměšování a vývozu minerálů z oblastí na východě Konga není nijak zapojená, a „zakázaly veškerý přístup krvavých minerálů do Evropské unie“.

Rezoluce Evropského parlamentu není právně závazná, jde pouze o politické doporučení.

„Uvalme definitivní embargo na tyto minerály...nemůžeme být komplice téhle války.“ Sara Matthieuová (europoslankyně z frakce Zelených)

Vzácné minerály

Současné dění v Kongu je vývojem už roky pokračujících střetů. Konžští rebelové z ozbrojeného hnutí známého jako M23 podporovaní Rwandou na konci ledna obsadili město Goma na východě Demokratické republiky Kongo – oblast bohatou na nerostné suroviny a klíčovou pro jejich transport.

Z domovů nové násilnosti vyhnaly asi půl milionu lidí, obětí na životech je podle odhadů kolem tří tisíc, z toho 20 příslušníků mírových jednotek OSN.

Patrně nejhorší nedávnou událostí byl hromadný útěk vězňů ze zařízení v Munzenze, odkud uprchly tisíce odsouzených mužů. Ti podle deníku The Guardian vtrhli do ženského křídla věznice, znásilnili stovky vězeňkyň a objekt i s nimi zapálili.

Evropská unie podepsala se Rwandou „memorandum o porozumění“ v únoru 2024, mimo jiné proto, aby si zajistila přísun vzácných hornin a minerálů potřebných k výrobě například baterií a elektroniky - cín, wolfram, zlato nebo niob.

Z 300miliardového projektu nazvaného Global Gateway, volně přeloženo jako brána do světa, Evropská komise na spolupráci se Rwandou vyčlenila přes 900 milionů eur (asi 22,5 miliardy korun). Projekt nyní spadá pod českého eurokomisaře Síkelu.

Ten v prohlášení pro iROZHLAS.cz sdělil, že memorandum má rovněž zajistit „větší transparentnost a lepší dohled nad původem nerostných surovin“.

Rwanda byla v posledních deseti letech podle agentury Ecofin pětkrát největším vývozcem koltanu na světě, ačkoliv sousední Kongo ho má na svém území výrazně víc – podle různých zdrojů mezi 65 a 80 procenty světových zásob – přičemž většina se nachází právě ve východních provinciích sousedících se Rwandou a zmítaných konflikty.

‚Náš postoj je jasný‘

„V roce 1994 se odehrála genocida ve Rwandě, která se stala takovým špatným svědomím Západu a od té doby dochází k masivní podpoře Rwandy. A zhruba od roku 2010 se Rwanda zajímá o nerostné bohatství, které se nachází v oblasti Demokratické republiky Kongo,“ řekl iROZHLAS.cz analytik Asociace pro mezinárodní otázky Josef Kučera.

Evropská unie s Demokratickou republikou Kongo spolupracuje na řadě projektů také, mimo jiné v oblasti těžby. Reakce Západu na dění na východě Konga však u vedení země vyvolala nevraživost.

„Vaše mlčení a nečinnost jsou urážkou nejen pro (Kongo), ale i vůči všeobecným hodnotám míru a spravedlnosti,“ řekl konžský prezident Felix Tshisekedi koncem ledna.

Zleva Kizito Kapinga Mulume, konžský ministr pro těžbu, Kerstin Jornaová z generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a český eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (11. prosince 2024) | Zdroj: Evropská komise

Rwandský prezident Paul Kagame má s evropskými lídry vřelé vztahy, do středu mediální pozornosti se dostal především v souvislosti s plány bývalé britské konzervativní vlády premiéra Rishiho Sunaka, která chtěla do Rwandy vyvážet přistěhovalce, kteří do Británie vstoupí bez platných povolení.

„Evropa nerostné suroviny (které dováží ze Rwandy) potřebuje pro svou (zelenou) transformaci. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Rwanda je hráč, který to hraje na všechny strany. To, že dnes spolupracuje s EU a USA neznamená, že zítra nebude spolupracovat s Ruskem a Čínou,“ podotýká analytik Kučera.

„Náš postoj je jasný – M23 musí zastavit své vojenské operace a stáhnout se z území Demokratické republiky kongo. Rwanda musí ukončit svou podporu této skupině a respektovat územní integritu Demokratické republiky Kongo,“ uvedl český eurokomisař Síkela s tím, že to je hlavní cíl Komise, od kterého se bude odvíjet přístup EU k této středoafrické zemi.