Krveprolití, oheň a Discord. Mladí Nepálci vybojovali naději, teď musí překopat zkorumpovaný systém

Nepál byl v posledních týdnech v jednom ohni…?
Od 8. nebo 9. září určitě už v ohni, ale už předtím to vřelo.
Teď má novou premiérku, která hned rozpustila parlament a stanovila termín voleb. Ta se do toho pustila docela zhurta.
Jsou to spíš procedurální kroky, o kterých víceméně rozhodl prezident Rám Čandra Paudel. Ten je jediný z vysoce postavených ústavních činitelů, který po předchozím týdnu zůstal ve funkci. Logicky to tedy byla jeho odpovědnost, dát všem těm změnám ústavní rámec. Byl to taky on, kdo jmenoval Sušílu Kárkíovou do postu premiérky. A její výběr proběhl dost obskurním způsobem. Hlasováním ji zvolila část demonstrujících ve své discordové skupině. Tam sice jasně zvítězila, ale těch hlasujících – jak jsem se dočetl – bylo necelých osm tisíc, čili to nebyl žádný silný mandát. Nicméně potom se na jejím dosazení do funkce premiérky dohodli zástupci protestujících s armádou, která se nakonec stala hlavní stabilizační silou. Ta po asi třech dnech protestů vrátila zemi klid. Teď je tu tedy přechodná vláda a vize voleb, které by se měly uskutečnit příští rok v březnu. Vláda je zatím čtyřčlenná a bude se nejspíš ještě rozšiřovat, nejsou v ní žádní zástupci politických stran. Takže to je ta změna, která teď přišla.
Ale tak prezident se do toho musel vložit právě i s ohledem na změnu na premiérském křesle a po návrhu od premiérky, ne? Proto jsem mluvil o tom, že se premiérka do toho hned pustila.
Jestli má ona k něčemu mandát, tak je to mandát k velkým změnám, tedy rozpuštění parlamentu a vyhlášení voleb. To k tomu patří.
Zmínil jsi, že získala podporu na discordové skupině. To je aplikace, která byla v minulosti známá především pro komunikaci mezi hráči a hráčkami na síti. Teď se jako komunikátor používá i pro řadu jiných věcí…?
Takhle to začínalo, jako herní komunikační nástroj. Dneska už je to sociální síť, přes kterou se lze domlouvat na ledasčem.
Jak k tomuhle došlo?
Souvisí to se samotným charakterem protestů, které jsou někdy označované jako Gen Z revoluce, tedy že jsou vedené lidmi narozenými po roce 2000. Ne, že by bylo výjimkou, že mladí lidé vedou revoluční hnutí nebo protesty, ale teď se toho přímo chopili a hlavně to jsou lidé, kteří používají sociální sítě k tomu, aby se organizovali. Není to tedy až tak nelogické.
A premiérka u nich má podporu?
Ano.
Třiasedmdesátiletá politička, respektive někdejší předsedkyně nejvyššího soudu.
Bylo tam několik protikandidátů, ale ona má asi širší podporu než jenom v té discordové skupině. Je to žena, která v minulosti stála v čele nejvyššího nepálského soudu, čímž si získala pověst bojovnice proti korupci. Když stála v čele soudu, tak se stavěla proti vládě. Tehdy byla určitá snaha jmenovat kontroverzního policejního prezidenta a zastavovat některá významná trestní stíhání vysoce postavených lidí. Ona proti tomu bojovala a v roce 2016 a 2017 se dostala do konfliktu s tehdejší vládou. Ten paradoxně skončil tak, že se vládní koalice rozpadla, protože se část stran postavila za Sušílu Kárkíovou a podpořila ji. Nicméně ona pak z postu v čele nejvyššího soudu odešla. Dovršila 65 let, což je věk, kdy podle nepálských zákonů z téhle funkce odejít musí. Ale její angažovanost ve veřejném životě je dlouhodobá. Už v mládí se jako studentka účastnila protestního hnutí. Tehdy protestovala proti absolutistické monarchii v Nepálu. Byla kvůli tomu i krátce vězněná a napsala o tom román. Rozhodně je to tedy žena, která má přinejmenším vyšší morální kredit než politici, kteří teď odešli.
Naštvaná generace Z
Pojďme se zaměřit na tu cestu, od prvních pohnutek k revoluci a podpoře na Discordu. Mluvil jsi o tom, že to všechno začalo 8. září…?
První jiskra, která protesty zažehla, bylo 7. září. Tehdy se vláda rozhodla zakázat téměř všechny sociální sítě – 26 sociálních sítí – včetně těch velkých jako Facebook, X, Instagram, YouTube… Na co si vzpomeneš. Zůstalo jich jen pár menších. Oficiálním důvodem k zákazu bylo, že se jejich provozovatelé nepodřídili nepálským zákonům a neregistrovali se v zemi. To po nich požadoval zákon, jehož cílem bylo – alespoň oficiálně – aby byla lépe vymahatelná nepálská práva proti zneužívání sociálních sítí. Aby se tam nešířily různé fake news, neorganizovaly se přes ně různé podvody a tak dále. A mimo jiné šlo i o to, aby majitelé sociálních sítí v Nepálu odváděli vyšší daně.
Zákaz se ale velmi rychle obrátil proti vládě. Narazil na obrovský odpor zejména mezi mladými lidmi a už druhý den, tedy 8. září, započaly v Káthmándú masové protesty pod heslem „Zastavte korupci, ne sociální sítě“. Ale jak říkám, je to jen jiskra, která zažehla stoh slámy, který už se vršil dlouhá desetiletí – nespokojenost lidí, která pramenila z vysoké nezaměstnanosti, korupce, nepotismu a politické nestability. Často se mezi ohlasy na sociálních sítích objevoval pocit, že mladí Nepálci nemají žádnou budoucnost.
Nesouhlasili i s tehdejším premiérem, do úřadu čtyřikrát zvoleným, který asi stál právě za tím zákazem?
Určitě to v té chvíli nebyl populární politik. Khadga Prasád Oli je typický politický matador nepálské politiky. Je to předseda jedné z nepálských komunistických stran – to je taková specialita nejen Nepálu, ale třeba i Indie, že mají víc komunistických stran – takzvané Komunistické strany Nepálu sjednocených marxistů-leninistů. Jak už jsi zmínil, v posledních deseti letech stál v čele čtyř různých vlád a na postu premiéra se střídal s dalšími lidmi. Přicházeli trochu jak na kolotoči, vždycky se ty jednotlivé tváře vracely a rotovalo to třeba po roce nebo roce a půl. Samozřejmě je velmi neoblíbený a je tím svrženým, ale nespokojenost nesměřuje primárně vůči němu, ale vůči celému politickému systému, který v Nepálu v posledních desetiletích panuje.
8. září tedy proběhla první demonstrace v Káthmándú. Dočetl jsem se, že na první pokojné protikorupční demonstrace přišli i monarchističtí provokatéři. Jak tomu mám rozumět? Co tam dělali? A co chtěli?
Úplně si nemyslím, že by v tom zrovna zastánci monarchie hráli zásadní roli.
Takže to byla jen taková epizodka?
Tak nějak. Bývalý král Gjánéndra se pak začal trochu objevovat, přicházel s různými vyjádřeními a média ho citovala, ale nemyslím si, že by měl návrat monarchie v Nepálu širokou podporu. Většina mladých lidí, kteří vyšli protestovat, monarchii ani nezažili.
Takže někteří lidé jen využili příležitosti, že se demonstruje…?
Přesně tak. Asi nejenom lidé, kteří by chtěli návrat monarchie, ale zkrátka lidé, kteří prostě chtěli udělat nepořádek. Někteří si možná přišli vybít svoji zlost a někteří možná sledovali nějaké kriminální cíle. Úvodní protesty byly skutečně studentské, byly svolané přes fungující sociální sítě, které zbyly. Někteří z vůdců protestů si stěžují, že jim byl jejich protest ukraden a distancují se od násilností, které pak následovaly. Ale myslím si, že to je záležitost až třeba druhého a třetího dne protestů. První den to byli opravdu spíš studenti a většinou to bylo pokojné.
Přišli osmnáctiletí, dvacetiletí…
I mladší. Četl jsem o tom, že to často byli i studenti středních škol, ale určitě mezi nimi byly nějaké radikálnější elementy. Ale spíš mi přišlo, že eskalace přišla i ze strany policie. Ta postupně nasazovala stále tvrdší prostředky – vodní děla, slzný plyn. Píše se i o tom, že policejní ochrana parlamentu a okolí byla hodně poddimenzovaná a policisté možná zpanikařili, když se na ně valily davy, které začaly třeba přelézat zeď oddělující prostory parlamentu od ulice. V té chvíli nasadili i ostrou munici a začali do lidí střílet, což už tehdy skončilo asi dvěma desítkami mrtvých.
Takže velmi tragicky.
Velmi tragicky. A to pak v následujících dnech samozřejmě mobilizovalo ještě větší protesty. Nějakým zákazem vycházení, který vláda vyhlásila po prvním dni, se už nikdo neřídil.
Známe celkový počet obětí?
Aktuálně se uvádí 72 mrtvých a několik stovek lidí v nemocnici. Určitě je zraněných několik tisíc lidí.
Říkal jsi, že se valily davy. Nepálská populace je poměrně mladá, takže protesty měly i velkou podporu právě u mladší veřejnosti?
Určitě je to tak. Nepál má věkový medián tuším 25 let, čili polovina populace je mladší než 25 let. Je to tedy v průměru velmi mladá země. Pro srovnání – myslím, že u nás je to přes 40. A to, že vyjdou protestovat jako první mladí lidé, to není žádné nepálské specifikum.
Není to nic výjimečného.
Podobné demonstrace jsme v posledních letech viděli na Srí Lance, v Bangladéši, letos v létě v Indonésii. Generace Z v posledních letech dozrála do věku, kdy se hlásí o svá práva. Je tedy logické, že to byli hlavně oni, kdo protesty zažehl. Ale jak říkám, v dalších dnech se k nim přidala celá široká nepálská společnost i třeba pod dojmem toho, že policie spoustu mladých lidí brutálně postřílela. To je věc, která teď v Nepálu mobilizovala a stejně tak to třeba prožili loni v Bangladéši.
Násilnosti byly skutečně velké. Kromě toho, že policie střílela do demonstrujících, tak demonstranti zapálili i některé budovy v areálu, kde sídlí parlament a vláda. To je předpokládám v Káthmándú?
Ano. A šlo tedy nejenom o tento areál. Druhý a třetí den protestů, tedy 9. a 10. září, v noci hořela s nadsázkou půlka Káthmándú. Nebylo to jen sídlo parlamentu, ale i soukromá sídla mnoha politiků – sesazeného premiéra Oliho a mnoha dalších předchozích premiérů. Je vidět, že se hněv neobrátil jen vůči aktuálně svržené vládě, ale proti politickému prostředí jako takovému. Shořela nejvyšší budova v Nepálu, luxusní hotel v Káthmándú… Na tom je vidět, že se pak k protestům opravdu přidaly i různé kriminální živly a lidé, kteří nebyli motivovaní idealistickou snahou o politickou změnu. Došlo i k přepadení několika věznic a to nejen v Káthmándú, ale po celém Nepálu.
Takže unikli i někteří vězni?
Ano, uteklo přes třináct tisíc vězňů. Zatím se podařilo chytit jen několik stovek z nich a docházelo i k rabování. Je tedy vidět, že spousta lidí nepokoje využila k osobnímu obohacení nebo ke kriminálním činům. To je bezesporu fakt.
Nepo kids vs. běžní Nepálci
Zmiňoval jsi, že k podobným protestům došlo na Srí Lance?
Ano, v roce 2022, takže před třemi lety.
I v Bangladéši?
Ano, v Bangladéši to bylo loni.
Vidíš tam podobné znaky? Taky se tam bojovalo za právo mít přístup na sociální sítě nebo proti korupci?
Spíš proti korupci. Sociální sítě jsou taková nepálská specialita a catchy věc – mladí lidé chtějí mít přístup na sociální sítě a kvůli tomu, že jim je zakážou, jdou protestovat.
Čímž to nesnižujeme. Pro ně je to důležité. Chtějí mít ten přístup, chtějí přes ně komunikovat.
Rozhodně. Nepál je v tomto ohledu specifický v tom, že miliony Nepálců žijí a pracují v cizině a sociální sítě jsou dost důležitým…
Takže díky nim mohou být rodiny pospolu a mohou spolu komunikovat.
Přesně tak, jsou komunikačním prostředkem. V cizině podle některých odhadů žijí třeba čtyři miliony Nepálců z třicetimilionové populace. To je obrovské číslo a je potřeba s nimi udržovat styk. Ale spíš si myslím, že společným jmenovatelem těchto protestů je veliká nespokojenost se stávající politickou situací a pocit, že tam lidé nemají budoucnost. Mohli jsme vidět i konkrétní prvky, které jednotlivé protesty spojují. Je vidět, že se organizátoři od sebe navzájem inspirovali. V Nepálu se těsně předtím, než to celé vypuklo, začala přes sociální sítě šířit specifická videa pod hashtagem Nepo kids.
Co to znamená?
To označuje děti nepotistů, tedy zkorumpovaných elit. Pod tímto hashtagem se šířila videa, na kterých jejich tvůrci srovnávali život dětí nepálských elit – luxusní domy, studia v zahraničí, cesty do Evropy – a život běžných mladých Nepálců, kteří žijí v bídě, studují ve školách, kde se učí na ušlapaných dvorcích a ani nemají pořádně co na sebe. A jsou to věci, které sami bohatí a jejich děti na ty sociální sítě přidali. Jde o fotky a videa z jejich Instagramu, které ti tvůrci videí stáhli a použili.
Fenomén Nepo kids ale není věc, která vznikla v Nepálu. Podobnou věc jsme viděli v Indonésii, která zažila podobné studentské protesty letos v létě. Tam to sice neskončilo svržením vlády, ale hashtag Nepo kids tam vlastně vznikl. Teď se přesunul do Nepálu a viděl jsem ho i na indických sociálních sítích. I tam teď trenduje „Nepo kids India“, ve smyslu kdy to uděláme my, kdy se vzbouříme proti tomu, že naše elity stále víc bohatnou, zatímco my žijeme ve stále stejné chudobě a máme malou možnost uplatnění. Když jsme se bavili o věcech, které protesty spojují, tak je to určitě vysoká nezaměstnanost mladých. Je tam obrovské množství lidí, kteří třeba v posledních letech získali i lepší vzdělání, ale jejich pracovní vyhlídky jsou mizerné.
Jak se tohle odráží na zdraví nepálské ekonomiky? Jak prosperuje a jak moc ho třeba zasáhly byť ne dlouhodobé, ale poměrně výrazné protesty?
Těžko říct. Úplně to nedokážu vyčíslit, nenarazil jsem na žádné konkrétní odhady.
Zastavily se třeba fabriky?
To se určitě stalo, ale protesty netrvaly tak dlouho, aby to znamenalo zásadní zářez do nepálské ekonomiky. Spíš je potřeba říct, že i nestabilní politický systém, při kterém se často střídají vlády, pak vytváří velkou potřebu politiků, kteří se dostanou k moci, aby získali co nejvíc pro sebe, což vede k vysoké míře korupce. To všechno vede k tomu, že ekonomika země nevzkvétá.
Nepál má kolik? Asi třicet milionů obyvatel?
Přibližně 31 milionů.
Mluvili jsme o monarchii. Ta skončila před dvaceti lety s koncem občanské války.
Přibližně tak. Myslím, že monarchie definitivně skončila v roce 2008, jestli se nepletu. V roce 2006 se dohodli, že odejde král a v roce 2008 došlo k definitivní změně státního zřízení.
To znamená, že cesta ke stabilitě je poměrně čerstvá a Nepál není nikterak extra bohatou zemí Asie.
To rozhodně není. Zároveň tam lidé nemají moc velkou budoucnost, takže Nepálci masově odcházejí do ciziny. Narazil jsem na informaci, že každý rok odchází pracovat do ciziny třeba 700 tisíc Nepálců a v cizině podle oficiálních čísel trvale žije přes dva miliony Nepálců. Některé neoficiální ale tvrdí, že to můžou být až čtyři miliony, protože se do toho pak započítají i lidé, kteří třeba neoficiálně přejdou hranice a pracují v Indii, což je obrovské procento populace. A dokonce jsem se dočetl, že asi 30 procent nepálského HDP pochází z takzvaných remitencí, tedy z peněz, které lidé pracující v cizině posílají svým rodinám do Nepálu. Takže bez toho by se nepálská ekonomika už úplně zhroutila.
A znovu – k tomu, aby to takhle fungovalo, je nutné mít přístup na sociální sítě, protože jinak rodiny, které jsou tímto rozdělené, spolu nemůžou komunikovat. To je to, co trápilo generaci Z, a proto se rozhodla protestovat, což vyvrcholilo tím, že byl svržen premiér a jmenována nová premiérka. Byl rozpuštěn parlament a budou nové volby. Existuje legislativní pojistka, že už nikdo nikdy nebude moct zakázat sociální sítě?
Ta samozřejmě neexistuje. Musíme si uvědomit, že teď jsme v situaci, kdy sice první fáze revoluce proběhla, ale byla to ta snazší, to svržení starého řádu. Teď budeme muset čekat, jestli prozatímní vláda a nastupující politická síla dokážou vybudovat něco lepšího. Ale určitě je to pro Nepálce okamžik veliké naděje, zejména pro mladé. Naděje, že se zkorumpovaný systém podaří od základu změnit a že se podaří zemi dovést k lepším ekonomickým výsledkům.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, Reuters a youtubové kanály CNN, BBC News a South China Morning Post.