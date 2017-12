Anektovaný poloostrov spojí s ruskou pevninou 'Krymský most'. O názvu rozhodlo referendum

O devatenáctikilometrovém mostu už Rusové skládají oslavné písně a teď dostal i název.

Z 380 tisíc účastníků internetového hlasování se 64 % vyslovilo pro Krymský most.

Čtvrtina hlasujících chtěla, aby se most nazýval Kerčským, podle průlivu, který spojuje Azovské a Černé moře. 6 % navrhovalo název Most sjednocení na počest připojení Krymu k Rusku v roce 2014.

Název Krymský most teď kartografové zanesou do map a objeví se také na dopravních ukazatelích. První auta přes most projedou v prosinci příštího roku a vlaky o rok později.