Vojenský analytik: Samovolnou explozi na Krymu lze vyloučit, za útokem jsou pravděpodobně Ukrajinci

Z ruské letecké základny na Krymu se v úterý ozývaly silné exploze, k obloze stoupal hustý dým. Rusové kolem letiště vytvořili bezpečnostní zónu, začali evakuovat obyvatele a situaci vysvětlují explozí letecké munice. Podle ukrajinské agentury ze základny vzlétala letadla bombardující Záporožskou, Mykolajivskou a Chersonskou oblast. Vojenský analytik Jiří Vojáček se v rozhovoru pro Radiožurnál domnívá, že šlo o útok ze strany Ukrajiny. Rozhovor Krym 22:00 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoupající dým u Novofedorivky po explozi na ruské letecké základně na Krymu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Dá se v tuto chvíli odhadnout, která verze je pravděpodobnější? Zdali se jednalo o samovolnou explozi munice, jak tvrdí Rusko, nebo šlo o útok ukrajinské armády?

Myslím, že vzhledem k tomu, co se dělo v posledních týdnech, můžeme stoprocentně vyloučit, že by došlo k samovolné explozi tolika muničních skladů ve chvíli, kdy je Rusko ve válečném stavu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo stojí za explozí na ruské letecké základně na Krymu? Poslechněte si rozhovor s vojenským analytikem Jiřím Vojáčkem

Myslím, že to je krajně nepravděpodobné. Dá se s velkou mírou jistoty předpokládat, že jsou za tím Ukrajinci.

Měli by Ukrajinci důvod, aby se k zásahu, z jejich pohledu úspěšnému, nepřihlásili?

V posledních několika minutách nebo desítkách minut už na sociálních sítích vidíme, že někteří ukrajinští činitelé se k útoku přihlašují. Myslím, že situace se ještě bude vyvíjet, a že Ukrajinci nakonec přiznají, že jsou za tím oni. Nepředpokládám, že by měli důvod to tajit.

Místo se nachází přes 200 kilometrů od frontové linie. Má už Ukrajina zbraně, kterými by mohla zaútočit na tak velkou vzdálenost?

Od chvíle, kdy k útoku došlo a dostal se do médií, odborníci na vojenství spekulují, jakými zbraněmi mohl být útok proveden. Zaprvé je velmi pravděpodobné, že nějakou roli v útoku hrály bezpilotní prostředky, tedy drony, ať už bitevní bojové nebo naváděcí průzkumné.

ONLINE: Na ruské letecké základně na Krymu došlo k výbuchu, explodovala munice. Jeden člověk zemřel Číst článek

Vzhledem k tomu, co se dělo v posledních minutách, nebo k prohlášením ukrajinských představitelů, se zdá, že by za tím mohly být střely s plochou dráhou letu Neptun. Jsou to střely, které jsou používané i proti lodím, a jsou to ty střely, které před dvěma měsíci potopily křižník Moskva.

To znamená, že šlo o střely, které měla a má ukrajinská armáda k dispozici? Nejsou to nějaké nové dodávky, například ze Spojených států?

Podle toho, co říkají ukrajinští představitelé v posledních minutách nebo desítkách minut, za tím útokem stála ukrajinská armáda. Útok ale byl proveden výhradně ukrajinskými silami ve smyslu, že šlo o zbraně, které byly od začátku vyráběné na Ukrajině.

To znamená, že předchozí spekulace, že by za tím mohly být buď balistické rakety, o které Ukrajinci ze Spojených států dlouho žádali, nebo letecký útok pomocí nějakého dalšího zařízení, padly.

Je pravděpodobné, že pokud Ukrajinci skutečně zaútočili svými zbraněmi, bylo to podle mého názoru v kombinaci rakety s plochou dráhou letu Neptun a nějakými bitevními drony.

Politický vzkaz

Rusko Krym okupuje od roku 2014. Došlo už v současné válce, kterou Rusko začalo v únoru, k útokům přímo na cíle na poloostrově Krym?

To je dobrá otázka. Útoků ještě nebylo mnoho. Bylo tam několik menších útoků na lodě v přístavech na Krymu, ale přímo na Krym útoky nevedly.

Je to právě proto, že Rusům se v prvních týdnech podařilo vytvořit jakousi nárazníkovou zónu na sever od Krymu, která má několik set kilometrů. Proto mají Ukrajinci v dnešní době na Krym po zemi poměrně daleko.

Putin zbavil funkce ženu, která byla symbolem anexe Krymu. Odmítala válku na Ukrajině Číst článek

Pokud je útok skutečně jejich, jak minimálně předpokládám, tak myslím, že jde o zejména politický vzkaz před nějakými potenciálními jednáními, že se Krymu nevzdají a že rozhodně nehodlají s Krymem handlovat za příslib nějakého krátkodobého míru nebo složení zbraní.

Jak podstatné by bylo, kdyby se válka přelila právě i na Krym, který zatím v podstatě zůstával ušetřen nějakých útoků?

Jak říkám, Krym je v současné době velmi daleko od přímých bojových linií jak z moře, kde již ukrajinské námořnictvo prakticky neexistuje, tak po zemi.

Na druhou stranu se v současné době Ukrajinci chystají k nějaké velké protiofenzivě v Chersonské oblasti. Z tohoto napadeného letiště vzlétala letadla, která Chersonskou oblast kryla ze vzduchu.

To znamená, že to má jakýsi taktický význam a možná to skutečně předznamenává nějaký zásadnější útok směrem na Krymský poloostrov. Myslím, že v současné době je bohužel nepravděpodobné, že by Ukrajinci měli tolik sil, že by přímo dobyli Krym.

Je tedy zásah letiště na Krymu z hlediska vývoje války významný?

Významný je, a je tím významnější, čím dříve přijde dlouho slibovaný útok na Cherson.