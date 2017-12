Izvestija: Komunisté a okamurovci chtějí v českém Parlamentu legitimizovat spojení Krymu s Ruskem

Čeští komunisté a poslanci strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) jsou pro uznání Krymu jako ruské součásti a považují připojení poloostrova k Rusku za hotovou věc, která proběhla v souladu s mezinárodním právem. Napsal to ve čtvrtek ruský list Izvestija blízký Kremlu. Odvolává se přitom na informace z tiskového oddělení KSČM a na slova poslance SPD Jaroslava Holíka. Praha / Moskva 15:15 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha V.I. Lenina na Krymu | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

„Nic takového nechystáme. O tom nevím," reagoval předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Je to jedna z možností, v současné době je to prostě jenom ve stadiu námětu. Nejdřív si to musíme probrat u nás v klubu," prohlásil pro změnu Holík.

Anexe Krymu je hotová záležitost. Rusko by ji mohlo kompenzovat penězi nebo plynem, řekl Zeman Číst článek

Poslanecký klub SPD podle ruského listu hodlá navrhnout posouzení krymské otázky na parlamentní schůzi a pozvat k tomu chce „krymskou delegaci“. Ve vládním hnutí ANO tvrdí, že v Česku stále častěji zaznívají názory o právoplatnosti opětného spojení poloostrova s Ruskem, dodává Izvestija.

Návrh zařadit Krym v příštím roce na parlamentní jednání české Poslanecké sněmovny potvrdil ruskému deníku poslanec SPD Holík. „Vycházeje z osobní zkušenosti jsem připraven v českém Parlamentu hájit opětné spojení poloostrova s Ruskem. Žádná okupace nebyla a většina obyvatel Krymu připojení k Ruské federaci vítá. V naší straně panuje v pohledu na krymskou otázku shoda," cituje deník Holíka.

USA vyprovokovaly státní převrat

Český poslanec ruskému listu řekl, že jeho strana chce kolegy z jiných stran seznámit s reálnou situací na Krymu a získat jejich podporu. Pak hodlá návrh na uznání zákonnosti připojení Krymu k Rusku předložit k hlasování.

„Chceme se navíc obrátit se společnou výzvou k nové vládě. Organizujeme návštěvu krymské delegace v Praze, kde by mohla posoudit možnosti politické, hospodářské a kulturní spolupráce," vysvětlil Holík s tím, že návštěva by se měla uskutečnit počátkem příštího roku.

Prezident Zeman výroky k ruské anexi Krymu legitimizoval agresi, shodli se senátoři Číst článek

V KSČM ruskému listu řekli, že krymské události, tedy ruskou anexi z jara 2014, vyprovokoval státní převrat v Kyjevě, který financovaly Spojené státy.

„Spojení s Ruskem je hotová věc, která proběhla v souladu s mezinárodním právem," uvedlo podle deníku tiskové oddělení českých komunistů.

Stanovisko ANO přiblížil ruskému deníku poslanec Stanislav Berkovec. „Neřešená otázka statusu Krymu brání navázání vztahů západních států s Ruskem... Březnové události 2014 (obsazení Krymu ruskou armádou) nejsou jen politickou, ale i právní otázkou. V poslední době stále častěji zní názory, že proces připojení Krymu proběhl v souladu s právními normami," konstatoval Berkovec.