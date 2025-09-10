Kuba hlásí pátý celostátní výpadek elektřiny za necelé dva roky. Příčiny vyšetřujeme, píše ministerstvo
Kubu ve středu postihl další výpadek elektřiny, který zasáhl celou zemi. Jde o pátý takto rozsáhlý blackout v tomto téměř desetimilionovém karibském státě za méně než dva roky, informovala agentura EFE. Kubánské ministerstvo energetiky uvedlo, že už se pracuje na obnově dodávek elektřiny. To v podobných případech v minulosti trvalo několik dní.
„Došlo k úplnému odpojení elektrického systému, které může souviset s neočekávaným výpadkem Guiterasovy elektrárny. Příčiny se vyšetřují. Proces obnovy už začal,“ napsalo na sociální síti ministerstvo energetiky.
Tepelná elektrárna Antonia Guiterase je jednou z největších v zemi. Kubu zasáhl částečný výpadek už v neděli, kdy bez proudu zůstalo několik hodin pět provincií na východě země.
Žebráci na Kubě nejsou, řekla kubánská ministryně. Občané si vynutili její rezignaci ve výzvě
Číst článek
Několikahodinové výpadky elektřiny jsou na Kubě časté, postihují všechny regiony včetně dvoumilionové metropole Havany a znamenají často i přerušení dodávek vody.
Komunistická vláda z výpadků viní Spojené státy a jejich sankce, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku. V zemi je ale zastaralá a nedostatečně udržovaná energetická infrastruktura. Vláda krizi v posledních letech řeší generátory a také několika plovoucími elektrárnami, které jí poskytlo Turecko.
Nedostatek paliva
V poslední době ale i Kuba nemá dostatek paliva, které nemůže nakupovat kvůli chybějícím devizám. Problém způsobilo i snížení dodávek ropy z Venezuely, která stejně jako Kuba čelí americkým sankcím kvůli porušování lidských práv a svobod tamními režimy.
Asi 95 procent elektřiny na Kubě pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy. Řešením by přitom na tomto slunném ostrově mohly být solární elektrárny.
‚Žijeme ve stresu, stále hrozí deportace.‘ Kubánská komunita na Floridě se obává Trumpových opatření
Číst článek
S jejich výstavbou slíbila v minulých letech Kubě pomoci Čína, která patří k jejím největším obchodním partnerům. Zatím ale v této věci příliš nepokročila, mimo jiné proto, že Havana zaostává i ve splácení dluhů.
Frekvence výpadků
Před středečním blackoutem postihly Kubu v posledních dvou letech podle EFE už čtyři celostátní výpadky proudu, z nichž dva byly způsobeny hurikány a další dva poruchou zastaralé elektrické soustavy.
Výpadky proudu představují i značnou zátěž pro národní hospodářství, které v roce 2024 podle EFE zaznamenalo pokles o 1,1 procenta.
Za posledních pět let kumulativní pokles dosahuje 11 procent. Výpadky proudu také přiživují sociální nespokojenost na Kubě a přispěly i k protivládním demonstracím v červenci 2021, v srpnu 2022 či březnu 2024.