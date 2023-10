‚Nikdo nechce zabíjet. Je to cesta z Kuby.‘ Rusové nabírají Kubánce, posílají je bojovat na Ukrajinu

César se chtěl hlavně dostat z Kuby. Jako barman, který měl v Havaně potíže vyjít s penězi, se loni pokusil na vratkém člunu doplout do Miami, ale musel se vrátit, když ho zadržela americká pobřežní stráž. Teď se připravuje na druhý pokus o útěk: přímým letem do Moskvy. Letenku Césarovi zaplatili Rusové, ale i tak má vysokou cenu – součástí dohody je, že Kubánec vstoupí do ruské armády a bude bojovat na Ukrajině, píše list Politico.

