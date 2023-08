Obědy, polévky i pečivo. Charkovská humanitární kuchyně rozveze denně až devět tisíc jídel

Ostřelování, okupace, osvobození a teď znovu hrozba ruských útoků. Tím vším si v posledním roce a půl prošly některé části Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Navrátilci na osvobozená území zase často nemají na čem uvařit. Teplé jídlo pro lidi v nouzi proto každý den se svými týmem vaří Olha Vasylivna z charkovské organizace Myrne Nebo. Přes Diakonii Českobratrské církve ji podporují i čeští dárci. Od zpravodajky z místa Charkov 14:16 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navařit tisíc porcí obědů, napéct tisíc kusů pečiva a jídlo rozvést lidem v nouzi. To je úkol týmu jedné z organizací v ukrajinském Charkově | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Humanitární kuchyně a pekárny organizace otevírá i v menších městech, aby to jídlo mělo k potřebným blíže. Denně zvládnou navařit i pro devět tisíc lidí. Obědy rozváží v plastových krabičkách do jednotlivých obcí 25 řidičů.

„Museli jsme se to všechno naučit – vařit i péct. Vzájemně se tu dokážeme při práci zastoupit,“ vysvětluje jeden ze zaměstnanců Maxim. Doplňuje, že se tu sešli lidé ze všech různých profesní. On sám před válkou pracoval i v Česku.

„Na začátku války ten, kdo mohl, odjel. Kdo neodjel, tak přišel – profesionálové i amatéři. Pracovali jsme i pod ostřelováním dnem i nocí. Měli jsme jediný cíl, nakrmit ty, kteří to potřebovali,“ vysvětluje.

„První měsíc jsme vařili pro lidi, kteří museli utéct z ostřelované čtvrti Salty. Starali jsme se o lidi, kteří měli rozbité domy, seděli ve sklepích nebo v metru. Nejtěžší to ale bylo tuto zimu, když byly výpadky proudu, kdy jsme nevěděli, jestli zvládneme pro lidi navařit. To byl velký problém,“ poznamenává Olha Vasylivna.

Kuchařka Olha Vasylivna | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Příchod do Chersonu

V Chersonské oblasti začali pracovat po zničení vodní nádrže Kachovka. Dokázali zareagovat jako jedni z prvních – den potom, co voda zaplavila desítky vesnic, jelikož již měli zkušenosti z Charkova.

Nejistota se naopak vznáší nad kuchyní v Kupjansku v Charkovské oblasti. Ten leží asi 20 kilometrů od ruské hranice a téměř na okraji bojové fronty. Ruské síly se městečko rozdělené řekou Oskyl snaží v posledních týdnech dobýt.

Úřady lidem doporučily evakuaci. Ne všem se chce ale znovu utíkat. Zvlášť na břehu řeky blíž ruským dělostřelcům často nejde elektřina a neteče pitná voda. Jídlo lidem míří z druhého břehu. I místní humanitární kuchyň zásobuje charkovský sklad.

Pečivo a polévka

V chladné místnosti stojí kbelíky s očištěnou zeleninou. Skladem se line vůně skořice. Za krabicemi s kilovými baleními kořeni je hromada pytlů s logem Světového potravinového programu.

Z obrovské trouby, která vypadá jako výtah, zde vytahují vozík plný čerstvého chleba. Nejméně tisíc kusů baget, chleba a dalších pět set kusů sladkého pečiva zde každý den upeče deset lidí. Také tu mají velký hrnec, ve kterém dokážou uvařit 250 litrů polévky, což vyjde zhruba na tisíc porcí.

Obědy v Charkovské oblasti vaří díky podpoře ukrajinských donorů i pomoci ze zahraničí. Mezi velkými zahraničními dárci jsou i české neziskové organizace.

Diakonie Českobratrské církve evangelické posílá Myrnemu nebi peníze z prostředků ministerstva zahraničních věcí i veřejné sbírky. Letos by to podle Kristiny Ambrožové z Diakonie mohlo být až 14 milionů korun. Organizace Camino na východ Ukrajiny vypravila i kamion s materiální pomocí.

„Rozvážela jsem naši kuchyni v Izjumu, Kupjansku, Chersonu, a když řeknu Bachmut, tak se pojede do něj,“ uzavírá rázně Olha.

