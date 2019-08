Kdo bude lepším patronem novinářů než ten, co má v sobě patronu, psal o Kuciakovi obviněný Kočner

Zatímco Slovensko truchlilo a protestovalo proti vládě po vraždě mladého novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kontroverzní podnikatel Marian Kočner a jeho spolupracovnice Alena Zsuzsová si prostřednictvím aplikace Threema vyměňovali zprávy, ve kterých se vysmívali vyšetřovacím teoriím a zesměšňovali památku obou obětí. Přepis komunikace, který nyní slouží jako jeden z důkazů u soudu, zveřejnil slovenský Dennik N. Bratislava 21:20 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zapomněla na to, že mohli ve 21.30 i je*at. Takzvaný poslední pich :))) Fuj, jak jsem hnusný,“ reagoval Kočner | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to křečovitě sesbíraných 150 stran A4. Už jen z obsahu těch zpráv je jasné, že se tohoto skutku vůbec netýkají,“ řekl Denniku N Kočenerův obhájce Marek Para s tím, že jde podle něj o nespolehlivý důkaz. Advokátka matky Kuciakovy snoubenky Martiny Kušnírové si ale myslí, že záznam komunikace může bát klíčovým důkazem proti nim.

Z přepisů, kterých ve skutečnosti není 150, ale přes 600 stran, je jasné, že nejdůležitější věci řešil Kočner se Zsuzsovou při osobních setkáních a ne přes telefon. V elektronické komunikaci se ale například trumfovali, kdo přijde s lepší teorií, kdo je vrah.

Důkladně také řešili detaily vyšetřování. Zsuzsová se například smála, jak může matka Martiny Kušnírové Zlatica vědět, že oba zemřeli ve středu po osmé hodině večer. Později se jí už totiž dcera neozvala a vyšetřovatelé později tento čas potvrdili.

„Zapomněla na to, že mohli ve 21.30 i je*at. Takzvaný poslední pich :))) Fuj, jak jsem hnusný,“ reagoval Kočner.

Ze smrti obou mladých lidí si opakovaně dělali legraci. „Prohlásí ho za svatého :)“ psal Kočner po protestech. „Bude patronem novinářů,“ odpověděla Zsuzsová. „Kua. To je dobrý nápad. Založíme nadaci sv. Jána Kuciaka – patrona novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, kdo má v sobě patronu? Fuj, jaký jsem hnusný. Dal jsem si hned po hubě,“ psal Kočner.

Jejich komentáři neunikly ani policie, opozice nebo vládní strana Smer. „Nevíš proč, je mi to stále k smíchu?“ ptala se Zsuzsová. „To fakt nevím :)))“ odpověděl Kočner. „Nevím, kdo si tu udělal pí*u z celé země a převrátil všechno vzhůru nohama, zaujal celý svět a udělal z celého národa praštěné ovce, ale normálně by si za to zasloužil medaili, protože toto se ještě nepodařilo ani Mečiarovi :))) Normálně začínám mít pocit, že se mi to zdá nebo že sedím v kině a sleduji národní tragikomedii,“ reagovala Zsuzsová.

Fico, Bugár, Danko

Předsedové stran slovenské vládní koalice Smer-sociální demokracie, Most-Híd a Slovenská národní strana (SNS) Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko ve čtvrtek důrazně popřeli spojení s Marianem Kočnerem, obviněným mimo jiné kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka.

Do nesnází se dostali, když weby zveřejnily část rozšifrované komunikace, kterou Kočner vedl se Zsuzsovou, rovněž stíhanou mimo jiné za vraždu Kuciaka.

Fico odmítl, že by se s Kočnerem setkal nedlouho po smrti novináře, jak se to uvádí v přepsané komunikaci. „Absolutně jsem se s panem Kočnerem nesetkal v situaci, která je popisována v Denníku N,“ prohlásil expremiér.

Připustil, že se s Kočnerem setkal při veřejných akcích. „Určitě se stalo, že jsem ho na nějakém plese potkal. Kdo neznal pana Kočnera?“ řekl Fico podle webu hnonline.sk. Zveřejnění komunikace Kočnera se Zsuzsovou přitom označil za „džihád“ některých médií proti jeho straně Smer.

Od problematického podnikatele dal ruce pryč i Bugár. „Pana Kočnera považuji za zlo a prosím, abyste mne s panem Kočnerem nespojovali. Neznám ho, nesetkával jsem se s ním, nepsal jsem si s ním, netelefonoval jsem s ním a nic jsem s ním neměl,“ prohlásil na tiskové konferenci.

Svolal ji narychlo kvůli informacím, že se s Kočnerem setkal na Maledivách krátce po loňském zavraždění Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Společná snídaně

O tom, že se s Kočnerem v turisty vyhledávaném ostrovním státě sešel, svědčí právě rozluštěná komunikace Kočnera se Zsuzsovou přes šifrující aplikaci Threema. Podle webů se v ní Kočner holedbal svým vlivem a styky s vysokými slovenskými politiky, mimo jiné prý na Maledivách s Bugárem řešil záchranu vlády Roberta Fica.

Skutečností je, že Most-Híd tehdy z koalice neodešel a zachránil ji tak. Nicméně Fico nakonec odstoupil po velkých protestech veřejnosti, jež se v zemi po násilné smrti Kuciaka zvedly.

Bugár v první reakci na informace o maledivském setkání s Kočnerem odmítl, že by spolu snídali, či dokonce obědvali, jak tvrdil Kočner Zsuzsové. Připustil jen, že ho viděl v jedné restauraci u jiného stolu. Posléze připustil, že si k němu Kočner při jedné snídani přisedl, avšak důrazně vyloučil, že by s ním probíral situaci na Slovensku.

Podle slovenských médií Zsuzsová pracovala pro Kočnera jako „volavka“ a lákala na sex vlivné muže. Patřit mezi ně měli předseda a místopředseda slovenského parlamentu Danko a Martin Glváč nebo poslanec a podnikatel Boris Kollár.

‚Žádné výhody jsme neposkytovali‘

Z přepisů komunikace mezi Zsuzsovou a Kočnerem také vyplývá, že si Zsuzsová s Dankem psala a vyptávala se ho na zákulisní informace. Zmiňuje se v nich i to, že Kočner poslal Dankovi podklady do televizní diskuse.

Danko na čtvrteční tiskové konferenci přiznal, že se s Kočnerem sešel v roce 2014, kdy mu podnikatel učinil nabídku na financování strany. Předseda SNS uvedl, že nabídku odmítl a vícekrát se s ním nesetkal. Že by od podnikatele dostával jakékoliv podklady, rozhodně vyloučil. Dodal, že jméno Zsuzsová mu nic neříká a v životě ji neviděl.

„Nespojujte jméno SNS a mě s těmito lidmi, žádné výhody jsme jim neposkytovali,“ prohlásil Danko.

Kočner je spojován s řadou sporných finančních operací a v několika kauzách je i obviněný. Patří k nim také podezření, že byl objednavatelem vraždy Kuciaka.

Obviněnými ze spoluúčasti na tomto zločinu jsou rovněž Zsuzsová a další tři lidé. Ve středu slovenská policie tuto čtveřici obvinila z přípravy dalších tří vražd. Jejich oběťmi se měli stát bývalý ministr vnitra a spravedlnosti a nynější advokát Daniel Lipšic a prokurátoři Peter Šufliarsky a Maroš Žilinka.