‚Nedobrovolný mučedník za svobodu.‘ Ján Kuciak dostal posmrtně německou mediální cenu Zlatá Viktorie

Zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak v Berlíně posmrtně obdržel německou mediální cenu Zlatá Viktorie v kategorii svoboda tisku. Stejným oceněním Svaz německých vydavatelů časopisů (VDZ) vyznamenal i maltskou novinářku Daphne Caruanovou Galiziovou, která byla podle všeho také zavražděna kvůli své práci. Berlín 21:16 5. listopadu 2018

„Daphne Caruanová Galiziová a Ján Kuciak se stali nedobrovolnými mučedníky za svobodu slova,“ řekla v laudatiu novinářka a bojovnice za lidská práva Düzen Tekkalová. „Jedno nás spojuje. Něco, co spojuje všechny, kdo se upsali novinařině. Pevná vůle odhalovat pravdu a pojmenovávat ji, pevné přesvědčení, že svoboda slova a tisku patří k tomu nejcennějšímu, co máme,“ podotkla také.

Kuciaka, který zahynul jako 27letý, a Caruanovou Galiziovou, která zemřela ve věku 53 let, zaplněnému publiku představila krátká projekce. Za oba novináře, kteří se od stovek přítomných včetně německé kancléřky Angely Merkelové dočkali dlouhého potlesku vestoje, 35 centimetrů vysokou a kilogram těžkou sošku Viktorie převzali jejich nejbližší příbuzní.

„Znamená to pro nás hodně a hodně to znamená hlavně pro svobodu tisku,“ řekl otec investigativního novináře Jozef Kuciak, který do Berlína přijel se svou manželkou. „Jsem hrdý, ale zároveň naštvaný, proč se to vůbec muselo stát,“ poznamenal také a dodal, že by mnohem raději seděl doma. „My bychom radši chtěli být s našimi dětmi. Blíží se Vánoce,“ uvedla i Zlatica Kušnírová, matka Kuciakovy snoubenky Martiny, kterou v únoru v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy vrah také zastřelil.

Jozef Kuciak také vyjádřil přesvědčení, že se po tragédii něco ve slovenské společnosti pohnulo. „Když si vezmeme ta náměstí a lidi, kteří se postavili za správnou věc. Nebyli jsme na to sami,“ uvedl k době, kdy v ulicích slovenských měst protestovaly pravidelně desetitisíce lidí, což vedlo i k rezignaci premiéra Roberta Fica. Je podle něj ale jasné, že časem opadne jakákoliv euforie. „Máme takový pocit, že někteří lidé už chtějí, aby se na to zapomnělo,“ míní Kuciakův otec. Zlatica Kušnírová, která je nespokojená s reakcí slovenských politiků, zase zdůraznila, že je důležité, aby se našel i objednatel vraždy.

Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové jsou obviněni čtyři lidé. Podle policie jde o vykonavatele nájemné vraždy Tomáše Szabóa, druhotnou objednavatelku zločinu Alenu Zsuzsovou, řidiče, který Szabóa vezl, Miroslava Marčeka a zprostředkovatele Zoltána Andruskóa. Vraždu novináře serveru Aktuality.sk si podle nepotvrzených informací slovenských médií objednal podnikatel Marian Kočner, jemuž se Kuciak také věnoval.

Vedle dvojice novinářů, kteří se stali symbolem tlaku, pod něž se v některých evropských zemích dostala svoboda tisku, byla v pondělí vyznamenána i kancléřka Merkelová. Takzvanou „Čestnou Viktorii„ dostala za svůj přínos zlepšení obrazu Němců doma i v zahraničí.

Zlatou Viktorii v kategorii svoboda tisku získali v uplynulých dvou letech Insáfa Hajdarová, bojovnice za svobodu tisku a manželka vězněného saúdského blogera Raífa Badávího, a bývalý šéfredaktor tureckého deníku Cumhuriyet Can Dündar, který před režimem tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana utekl do Německa.