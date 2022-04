‚Někdy si musíte vybrat.‘ Kuleba naléhavě vyzval Bulharsko, aby Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v Sofii důrazně vyzval Bulharsko, aby se rozhodlo a poskytlo Ukrajině vojenskou pomoc naléhavě potřebnou k obraně proti ruské agresi. Vedení balkánské země invazi ruských sil sice odsoudilo, ale ve vládní koalici nepanuje jednotný názor na poskytnutí zbraní a munice Kyjevu, poznamenala agentura Reuters. Sofie 21:04 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba | Zdroj: Reuters

V Bulharsku, členské zemi Evropské unie i Severoatlantické aliance, je Kuleba už od úterý. Ve čtvrtek si před novináři posteskl, že od Sofie stále nedostal jasnou odpověď na žádost týkající se poskytnutí vojenské pomoci.

„Nejlepší způsob, jak přiblížit mír, je stát na straně Ukrajiny, nikoli být neutrální,“ prohlásil šéf ukrajinské diplomacie v bulharském parlamentu při zahájení výstavy fotografií zachycujících válku na Ukrajině. „Někdy si musíte vybrat, nemůžete stát někde mezi, nemůžete donekonečna vymýšlet argumenty. Musíte si vybrat stranu a musíte se postavit na stranu pravdy. Takže vše, co mohu říci, je, že nadešel čas rozhodnout se,“ dodal ministr.

Ze stran vládní koalice podporuje poslání zbraní a munice Ukrajině liberálně konzervativní Demokratické Bulharsko, zatímco proti jsou k Rusku přátelsky naklonění socialisté.

Protikorupční uskupení Pokračujeme ve změně (PP) premiéra Kirila Petkova navrhlo jako kompromis poslat Ukrajině „technickou pomoc pro obranné účely“. Na základě toho se vláda před dvěma týdny rozhodla poslat Kyjevu 2000 přileb a 2000 neprůstřelných vest.

Čtvrtý člen koalice, populistická strana Je takový národ (ITN), jasné stanovisko zatím nezaujal.

Kompromisní návrh PP Kuleba důrazně odmítl. „Pokud máte přilbu a neprůstřelnou vestu, ale nemáte v rukou zbraň, jste odsouzeni k záhubě. Takže toto poloviční opatření je sice politicky hezké, ale v podstatě jde o sdělení: ‚Chceme, abyste zemřeli chráněni',“ řekl ukrajinský ministr.

Bulharsko, stejně jako Ukrajina a další země bývalého východního bloku, má řadu zbraní sovětské provenience. K jejich používání tak ukrajinští vojáci nepotřebují žádný speciální výcvik. Podobnou techniku a vojenský materiál v celkové hodnotě přes miliardu korun darovalo Ukrajině Česko. Ministerstvo obrany z bezpečnostních důvodů obsah pomoci neupřesnilo, podle médií jde o samohybné houfnice Dana a salvové raketomety RM-70 Grad, tanky T-72 nebo bojová vozidla pěchoty.

Větší počet tanků T-72 by mělo Ukrajině poslat také Slovinsko. Podle agentury DPA to chce nepřímo umožnit německá vláda. Berlín by měl Lublani jako náhradu za sovětské tanky poslat pancéřové vozy Marder a kolové obrněnce Fuchs.