‚Lidem to líp dochází, když je olízne.’ Policisté v Calais hlídají dodržování rozestupů na vzácných koních

Policisté na robustních bílých koních na plážích v Calais nejen kontrolují povinné rozestupy lenošících lidí, ale také, aby netvořili velké skupiny a nepili alkohol. Ono takové upozornění, že za konzumaci alkoholu na pláži hrozí pokuta 68 eur, tedy asi 1800 korun, a předvolání k soudu zní ze sedla koně o dost důrazněji, než když strážník stojí tváří v tvář člověku v plavkách.

„Z výchovného hlediska je to takové přijatelnější. A díky koni působivé. To co říkáme, lidem ještě líp dochází, když je kůň olízne. Zkrátka jim dá pusu,” říká jeden z policistů.

Koně, na kterých příslušníci městská policie v Calais budou na plážích hlídkovat celé léto, jsou robustní bílí se srstí připomínající leštěný mramor.

Písek jim nevadí

Jde o staré francouzské plemeno boulonnských koní, kteří se užívali jako tažná zvířata právě na severu Francie na pobřeží kanálu La Manche. V Calais se bude na hlídkách s policisty střídat osm těchto koní. Chůze v písku jim nedělá problém, jsou silní a přitom mírné povahy.

Podle turistů oslovených francouzskou televizí na pláži v Calais, je to pro lidi příjemnější vidět mezi slunečníky a dekami vznešené koně, než policejní auta s houkačkou. A navíc jsou koně milí.

Možná takové zviditelnění těchto zvířat pomůže i k záchraně jejich populace. Na začátku 20. století se jich na farmách chovalo více než půl milionu kusů. Dnes se počet čistokrevných jedinců plemene boulonnského koně pohybuje jen v řádu stovek.