Hrozí obrovská katastrofa, Turci se blíží do Afrínu a nebudou mít slitování, varuje Lenka Klicperová

Turecká armáda se chystá na útok na severosyrské město Afrín – hlavní baštu kurdských milicí YPG. Cíleně ničí zdroje pitné vody a potravin, desítkám tisícům lidí hrozí katastrofa, popsala Radiožurnálu novinářka Lenka Klicperová. Odvolává se přitom na zprávy od své kolegyně, která je v obleženém Afrínu uvězněna. Proti turecké ofenzivě vůči Kurdům bude v pondělí v Praze před ministerstvem zahraničí protestovat několik skupin. Rozhovor Praha 15:33 12. března 2018

Turecká armáda se chystá na útok na severosyrské město Afrín – hlavní baštu kurdských milicí YPG. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) v turecké ofenzivě zahynulo více než 200 civilistů. Turecko ovšem tvrdí, že dělá všechno pro to, aby se boje civilního obyvatelstva nedotkly.

Ankara milice YPG považuje za teroristickou organizaci, napojenou na Kurdskou stranu pracujících (PKK), se kterou svádí už několik desítek let boje na vlastním území. A netají se záměrem obsadit celé pásmo Sýrie podél tureckých hranic, které momentálně ovládá právě Kurdský demokratický svaz a milice YPG.

Proti turecké ofenzivě vůči kurdským silám bude v pondělí v Praze před ministerstvem zahraničí protestovat několik skupin, pod heslem „Zastavme turecký útok v Afrínu“.

Lenka Klicperová

Pozvání do vysílání Radiožurnálu přijala šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová.

Údajně máte aktuální informace přímo z Afrínu, z jakého zdroje či zdrojů je čerpáte?

V obleženém Afrínu je nyní naše kolegyně, česká dokumentaristka a novinářka, která je tam v podstatě už skoro týden, možná přes týden. Snaží se ze všech sil dostat z města ven, ale bohužel se jí to zatím nepodařilo.

Afrín je téměř obklíčený, je z něj volná jen jediná cesta, která směřuje na vládní území přes Aleppo, ale bohužel tuto jedinou silnici Turecko neustále ostřeluje a bombarduje, takže se dá používat jen velmi omezeně. Pochopitelně je to strašně nebezpečné.

A kolik lidí zůstává podle vašich informací ve městě?

Mělo by tam být 40 tisíc, 50 tisíc civilistů. A ti civilisté nemají kam odejít, a podle zpráv od naší kolegyně se v noci bombardovalo, turecká armáda už bombardovala samotné město. V neděli nad městem celou dobu létal turecký dron, který si situaci v Afrínu zjevně mapoval. A jsou zprávy o tom, že Turci opravdu nebudou mít vůbec slitování s civilisty a chtějí město skutečně celé zničit.

Napospas Turecku

Jaká je humanitární situace lidí na místě? Dostává se jim základních životních potřeb, vody, potravin a léků?

Potravin zatím není takový nedostatek, přece jen obklíčení ještě netrvá tak dlouho. Ale s vodou bude problém. Turci už obsadili vodní nádrže, a vůbec celý útok jejich armády je vedený ve smyslu odříznout Kurdy od základních zdrojů potravin a vody. Cíleně bombardují vodovodní věže, statky, kde se produkují potraviny.

Nicméně Turecko tvrdí, že se civilním ztrátám snaží vyhnout. Myslíte si, že kdyby turecké síly Afrín přece jen dobyly, znamená to humanitární katastrofu?

Obávám se, že to bude katastrofa. Pokud k tomu opravdu dostaly od Ruska svolení, nebo respektive volnou ruku, že si mohou v kurdském Afrínu dělat v podstatě cokoli, co chtějí, tak se to dá očekávat. Bude to obrovská katastrofa, protože v obklíčení je opravdu spousta nevinných lidí, civilistů.

To nejsou žádní teroristé z PKK – a ostatně, YPG není teroristickou organizací, to je velice účelová konstrukce od turecké vlády. YPG a YPJ milice jsou dnes už regulérní armádou, která bojovala proti Islámskému státu a dobyla jeho (de facto) hlavní město Rakku. A podporují je také Spojené státy.

Byť v současné době je to podpora mizivá, respektive žádná – dokonce se Američané dohodli s Tureckem, že jeho silám přepustí prostor až k Manbídži, což je další město, které kurdské milice dobyly už v roce 2016. Takže Kurdové jsou v tom boji skutečně osamoceni a ponecháni Turecku napospas.