Erdogan vyžaduje, aby se Kurdové stáhli z okolí hranic. Pokud tak neučiní, obnoví v úterý ofenzivu

Turecká ofenziva na severu Sýrie bude v úterý večer obnovena, pokud se kurdské oddíly nestáhnou, jak to předpokládá dohoda o příměří. Oznámil to v pátek turecký prezident Recep Tyyip Erdogan, který ve čtvrtek dohodl se Spojenými státy 120hodinové příměří. Kurdské oddíly YPG se mají stáhnout z pohraničního pásma širokého kolem 30 kilometrů. Damašek/Ankara 18:14 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurdové ze syrsko-iráckého pohraničí | Zdroj: Reuters

Erdogan řekl, že pokud bude tato dohoda do úterního večera dodržena, vyřeší se tím otázka bezpečnostní zóny. Pokud ne, operace Pramen míru bude obnovena. Tureckému prezidentovi nebude vadit, když do oblastí vyklizených Kurdy vstoupí syrská armáda podporovaná Ruskem.

Erdogan dále zopakoval, že Turecko chce do zabezpečené zóny, která má být dlouhá 440 a široká 32 kilometrů, přesunout ze svého území jeden až dva miliony syrských uprchlíků.

Kurdové versus Turecko

Území u turecké hranice nyní obývají hlavně syrští Kurdové. Turecko v tomto pásmu území hodlá zřídit 12 pozorovacích postů a prezident řekl, že Ankara zakročí, pokud „se syrská vláda dopustí chyby“. Podle něj musí stažení Kurdů zajistit USA.

Velitel syrských kurdských oddílů Maslúm Abdí řekl kurdské televizi, že Kurdové učiní vše pro úspěch příměří. Jiný kurdský zástupce Razan Hiddo ale upozornil, že kurdské obyvatelstvo odmítne žít v oblasti okupované Tureckem.

Navzdory čtvrteční dohodě byla v pátek z hranice stále hlášena palba a podle nové bilance 12 mrtvých civilistů. Mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová k tomu řekla, že začít plnit dohodu o příměří si vyžádá nějaký čas. Erdogan na setkání s novináři popřel, že se v Sýrii stále bojuje. Podle Mustafy Baliho z arabsko-syrské koalice Turecko příměří porušuje.

„Požadavek na kapitulaci“

Předseda Evropské rady Donald Tusk prohlásil, že dohoda o ukončení bojů není skutečné příměří. „Tak zvané příměří není to, co jsme očekávali. Vlastně to příměří není, je to požadavek na kapitulaci Kurdů. Musíme zopakovat svou výzvu, aby Turecko definitivně svou vojenskou akci ukončilo, stáhlo své síly a respektovalo mezinárodní humanitární právo,“ řekl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Bruselu tureckou ofenzívu označil za „šílenost“ a řekl, že to, co se v minulých dnech dělo v Sýrii, je velkou chybou NATO a Západu. Hodlá se spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a britským premiérem Borisem Johnsonem sejít s Erdoganem.

Dále Macron prohlásil, že pokud teroristé z Islámského státu (IS) obnoví svou činnost, bude to vina Turecka. Právě Kurdové totiž drží bojovníky IS jako zajatce ve věznicích na severu Sýrie, ale za bojů by se tito vězni mohli dostat na svobodu.

V táboře Al-Húl je na 70 tisíc lidí a z nich mnozí jsou příbuzní bojovníků IS. Jedna z těchto žen, která je Francouzska, v pátek řekla agentuře AFP, že půlka z žen členů IS chce turecké ofenzívy využít, z tábora odejít a vrátit se do „chalífátu“, jaký vyhlásil IS v roce 2014 na severu Iráku a Sýrie. Ostatní se bojí, protože by jinde skončily ve věznicích a odloučené od svých dětí.